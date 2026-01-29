Воював від 2014-го і їхав на фронт: унаслідок удару РФ по поїзду на Харківщині загинув військовий

Руслан Надич

Внаслідок російського удару по пасажирському потягу «Укрзалізниці» в Харківській області загинув військовослужбовець 17-го центру спеціального призначення Збройних сил України Руслан Надич.

Про це повідомляють 17-й центр спецпризначення та побратим загиблого Олексій Цимбалюк.

«Дуже важко читати новини про загибель людей під час терористичних ударів росії, особливо якщо текст новини трансформується в реальних людей і їхні обличчя. Наша маленька бойова сімʼя зазнала великої втрати. Наш побратим Надич Руслан Іванович загинув в потязі на стації Барвінково. Загинув справжній воїн і дуже хороша людина», — розповідає Цимбалюк.

За його словами, Руслан став на захист України ще від 2014 року. Від початку повномасштабного вторгнення воював на найгарячіших напрямках. Був нагороджений відзнакою «Золотий хрест». Боєць повертався на Донбас після короткої поїздки в ППД (пункт постійної дислокації) частини. У воїна залишилась мама.

Нагадаємо, що увечері 27 січня у Барвінківській громаді Харківської області пасажирський поїзд потрапив під удар російського безпілотника. У потязі перебував 291 пасажир. А у вагоні, в який влучив один з російських дронів, перебувало 18 людей.

Шестеро людей загинуло, двоє були поранені.