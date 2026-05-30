Вокзал на Сумщині знищено внаслідок російської атаки: з’явилися подробиці

Наслідки ворожої атаки на Шостку 30 травня / © Олексій Кулеба

У ніч проти 30 травня російські війська атакували Шостку на Сумщині кількома десятками дронів-камікадзе. Внаслідок прямих влучань було зруйновано будівлю залізничного вокзалу та пошкоджено інфраструктуру станції.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

«Цивільний вокзал, з якого щодня сотні мешканців Сумщини вирушали у своїх мирних справах став черговою ціллю країни-терориста», — зазначив віцепрем’єр-міністр.

На щастя, внаслідок атаки працівники та пасажири не постраждали. Під час удару люди перебували в укриттях. Наразі залізничники ліквідовують наслідки обстрілу.

