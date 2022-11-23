Вокзали "УЗ" переходять на резервне живлення, для людей розгорнули укриття

У результаті обстрілів України російської окупаційної армії вокзали переходять на резервне живлення, де для пасажирів організували укриття та пункти безпечного очікування.

Про це повідомили в "Укрзалізниці".

"Також знеструмлені вокзали "Укрзалізниці" переходять на резервне живлення, першими відновлені Київ, Харків і Вінниця. Тут розгорнуті укриття та пункти безпечного очікування, пасажири можуть продовжувати висадку та посадку через підземні переходи", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, у результаті атак армії Росії на енергетичну інфраструктуру "Укрзалізниця" залучила резервні тепловози. Через обстріли Росії знеструмлені ділянки у столиці, Дніпрі, Миколаєві, на Львівщині, Вінниччині, Сумщині та Харківщині.

Раніше у деяких районах Києва зникло світло.

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