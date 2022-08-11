Волевиявлення по-російськи: окупанти планують під час "референдуму" ходити по домах і збирати голоси

Втім, у багатьох окупованих населених пунктах росіяни планують не відкривати так звані "виборчі дільниці". Окупанти планують ходити по домах та збирати голоси людей.

Про це під час брифінгу повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

За її словами, російські окупанти вже не приховують формальність проведення цього псевдореферендуму.

"Оголошено, що у багатьох населених пунктах не будуть розгорнуті "виборчі дільниці". Замість цього до помешкань громадян будуть прибувати представники місцевих окупаційних адміністрацій разом з російськими військовими, у присутності яких виборці будуть вимушено робити так зване "волевиявлення", - розповіла вона.

Як повідомлялося, Росію дуже збентежила вибухи 9 серпня на аеродромі "Саки" в Новофедорівці, що в анексованому Криму. В Інституті вивчення війни вважають, що саме через вибухи, які знищили 9 літаків, окупаційна влада може перенести заплановані на тимчасово захоплених територіях референдуми.

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