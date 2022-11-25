Волинська область все ще чекає на підключення до об'єднаної електромережі України: яка ситуація в регіоні

У Волинській області підключення споживачів до електропостачання залишається на дуже низькому рівні.

Волинська область все ще чекає на підключення до об'єднаної електромережі України.

Про це заявив очільник Волинської ОВА Юрій Погуляйко у повідомленні у Telegram-каналі.

Наразі потужностей, щоб забезпечити світлом населення не вистачає, тому електроенергію подають на об‘єкти критичної інфраструктури та частині споживачів поблизу.

Однак, енергетики намагаються почергово вмикати електроенергію для населення там, де це можливо.

В області продовжують розгортати Пункти Незламності. Кількість таких пунктів буде збільшуватись щодня.

Волиняни можуть скористатись послугами мобільних пунктів ДСНС у містах. Крім того, державні підрозділи «101» також працюють як Пункти Незламності.

Кожен може прийти у найближчий поліцейський підрозділ. Тут у будь-який час можна зігрітись, підзарядити гаджети, отримати зв'язок.

Через відсутність електрики, у школах навчальний процес відбувався у змішаному форматі. Викладацький склад перебував у навчальних закладах, забезпечуючи приймання дітей, які прийшли у школи. Учні, які залишились вдома, отримали самостійне завдання.

25 листопада усім загальноосвітнім закладам Волинської області рекомендовано самостійно визначити свій формат роботи. Дізнатись рішення про формат навчання свого освітнього закладу волиняни можуть у класних керівників.

Усі лікарні працюють в штатному режимі, їх роботу упродовж дня забезпечували альтернативні засоби живлення. Обласну клінічну лікарню вдалось заживити від мережі лише під вечір. Триває відновлення електропостачання усіх важливих об’єктів критичної інфраструктури. Зокрема, аби забезпечити волинян теплом та водою.

Понад добу відсутня електрика у більшості споживачів Волинської області.

"Розумію, що складно. Але складно усім - і тим, хто чекає на електроенергію, і тим, хто відновлює її подачу, і тим, хто, працює в таких умовах попри все», - йдеться у повідомленні.

Ракетний обстріл України 23 листопада

Російські військові у середу, 23 листопада, потужно обстріляли Україну ракетами. Російські окупанти запустили на Київ 31 ракету. Українські захисники зуміли збити 21 ракету. У столиці через обстріли загинуло троє людей, серед яких є 17-річна дівчина.

Посли країн союзників засудили дії Росії. Черговий ракетний удар відбувся одразу після визнання Європарламентом Росії державою-спонсором тероризму.

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