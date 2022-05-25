Волинські депутати закликали Генпрокуратуру оперативно розслідувати справу "Порошенка-Медведчука"

Депутати трьох фракцій – «За Майбутнє», «Батьківщина» та «Слуга народу» ухвалили проект рішення щодо ефективного розслідування колабораціонізму, державної зради, а також вирішення питання конфіскації майна учасників справи Медведчука-Порошенка.

Волинська обласна та Луцька міська ради звернулися до Президента України, Генеральної прокуратури та Державного бюро розслідувань з проханням максимально ефективно та оперативно провести досудове розслідування фактів злочинної діяльності Петра Порошенка, Віктора Медведчука та інших високопосадовців, що були причетні до виведення з державної власності стратегічного нафтопроводу «Самара-Західний напрямок» та торгівлею вугіллям з так званими «ЛНР» та «ДНР».

Про це розповів кореспонденту «ТСН» міський голова Луцька Ігор Поліщук.

«Депутати трьох фракцій – «За Майбутнє», «Батьківщина» та «Слуга народу» ухвалили проект рішення щодо ефективного розслідування колабораціонізму, державної зради, а також вирішення питання конфіскації майна учасників справи Медведчука-Порошенка. Як стало відомо 23 травня за свідченнями Медведчука ним укладалися певні домовленості з суб’єктами Російської Федерації на прохання Петра Порошенка, п’ятого Президента України, для виведення з державної власності і привласнення частини стратегічного нафтопроводу. Крім того, у своїх свідченнях, які він надав СБУ, Медведчук розказав про процес торгівлі вугіллям з окупованими територіями і детально вказав на усі обставини, які його супроводжували. В тому числі, прізвища високопосадовців, які на вказівку Петра Порошенка приймали незаконні рішення в різних державних інстанціях. Депутати міської ради просять Генпрокуратуру та ДБР оперативно та ефективно розслідувати це кримінальне провадження, з’ясувати роль Петра Порошенка, Віктора Медведчука та інших високопосадовців, а також вирішити питання щодо конфіскації майна і передати його на користь Збройних Сил України», - розповів Ігор Поліщук.

За його словами, позицію Луцької міської ради підтримала Волинська обласна рада, яка також виступила з відповідним зверненням до Президента, Генпрокуратури та ДБР.

Як повідомлялося раніше, 23 травня Служба безпеки України оприлюднила свідчення Віктора Медведчука в межах справи щодо злочинної схеми виведення з державної власності частини магістрально нафтопроводу Самара – Західний напрямок, а також налагодження у 2014-2015 роках механізму закупівлі вугілля з окупованих територій Донецької та Луганської областей. Медведчук напряму вказує на причетність до цього п’ятого Президента України Петра Порошенка та низки високопосадовців з його оточення, які забезпечували ухвалення необхідних рішень для реалізації схеми.

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