Волинянин організовував "збори" коштів для поранених бійців: переказів сягали десятків тисяч гривень

На Волині житель Нововолинська організував "бізнес" на фейкових зборах на лікування хворих дітей і поранених військових. 32-річного чоловіка взяли під варту

Про це повідомили пресслужбі обласної прокуратури.

За даними правоохоронців, волинянин вже мав судимість та був на іспитовому терміні. Відомо, що від 2022-го отримував грошові перекази. Для цього "бізнесмен" створив у Facebook 21 фейковий обліковий запис, де оприлюднював збори. У результаті таких дій на один із рахунків волинянина надійшло загалом 250 тисяч гривень.

"Емоційні тексти та промовисті фото спонукали громадян перераховувати кошти на вказані ошуканцем банківські картки. Суми переказів сягали і десятків тисяч гривень. Ніхто не перевіряв правдивості розміщеної інформації", – повідомили у прокуратурі області.

32-річному жителю Нововолинська повідомили про підозру у шахрайствах / Фото: УМВС у Волинській області

Під час санкціонованого судом обшуку у помешканні волинянина вилучили мобільні телефони, ноутбуки й банківські картки.

32-річному жителю Нововолинська повідомили про підозру у шахрайствах, вчинених шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до восьми років.

Як повідомлялося, українські правоохоронці викрили шахрайський колцентр у Харкові. Підозрювані виманювали гроші у людей, які шукали “легкого заробітку під час війни”. Щомісяця шахраї виманювали від довірливих громадян десятки тисяч доларів.

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