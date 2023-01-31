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Волинянин самостійно дістав з-під шкіри 12-сантиметрового гельмінта: як проявляється дирофіляріоз

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
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Волинянин самостійно дістав з-під шкіри 12-сантиметрового гельмінта: як проявляється дирофіляріоз

Гельмінти у людей

Мешканець Луцького району самотужки дістав паразита з під шкіри

До медичного закладу 29-літній волинянин звернувся вже після того, як дістав з під шкіри на животі 12-сантиметрового гельмінта.

Молодий чоловік відчув сильне свербіння шкіри в області живота та помітивши підшкірне рухоме ниткоподібне утворення, самостійно дістав з нього паразита завдовжки понад 12 см. Як  саме чином він це зробив прес-служба Центру контролю та профілактики хвороб не повідомляє. 

Гельмінта доставили у мікробіологічну лабораторію, де було підтверджено, що це дирофіляріоз. Наразі хворий почувається задовільно.

Зі слів хворого,  минулого року на відпочинку у природних умовах чи польових роботах  в інших регіонах він не був, за межі України не виїжджав, все це свідчить про місцеву передачу збудника. 

Це перший випадок  дирофіляріозу в цьому році на Волині. У 2022 році в області було зареєстровано 3 випадки захворювання на дирофіляріоз, два з яких мали місцеву передачу збудника та один завезений з Польщі. 

Що таке дирофіляріоз?

Це паразитарне захворювання, яке викликається гельмінтами роду Dirofilaria.  Зазвичай хворобу виявляють у домашніх тварин, собак, кішок та  хижаків. У людини розвивається, як правило, підшкірний дирофіляріоз.

Як відбувається зараження? Людина безпосередньо від собак і кішок не заражається. Зараження відбувається лише при укусі інфікованою комахою, частіше комаром, який насмоктався крові зараженої тварини. Через укус комахи в організм людини потрапляють личинки паразита де вони й ростуть. Людина не може заразити іншу людину, тому що статевої зрілості в організмі людини гельмінт не досягає. Зазвичай в організмі людини паразитує одна особина, здатна мігрувати на відстань до 30 см на добу.  З моменту зараження людини — укусу комара до утворення пухлини проходить від  1 місяця до 2 років.

Як виглядає дирофіляріоз у людини / ©
Як виглядає дирофіляріоз у людини

Симптоми та ознаки дирофіляріозу

За клінічними ознаками гельмінтоз може нагадувати інші хвороби — атерому, кісту, фіброма, алергічне запалення, венозний тромбоз, гнійник тощо. Основні клінічні прояви залежать від реакції організму та швидкості росту паразита в організмі людини. 

На місці укусу комара утворюється ущільнення розміром з зернятко, яке збільшується до пухлинки. Розташування пухлини на тілі в ураженої особи з часом змінюється.Подекуди у місці укусу відчувається свербіж і печія, набряк, почервоніння, а також підвищення температури, головний біль, загальне нездужання. 

Найхарактерніша ознака дирофіляріозу  — відчуття ворушіння під шкірою, завдяки якій захворювання з латині перекладається як «зла нитка». 

Лікарі застерігають, якщо у вас з’явилися подібні скарги – не потрібно повторювати подвиг 29-річного волинянина та витягувати "злу нитку" самостійно, негайно звертайтесь за кваліфікованою медичною допомогою  — не відомо чи витягнете ви паразита, а  інфекцію скоріш за все занесете. 

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Дата публікації
Перегляди
684
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