Волинянину, який зберігав на комп'ютері дитяче порно, на два роки заборонили працювати з дітьми

Про чоловіка відомо, що він уродженець Нововолинська, неодружений, працює на підприємстві "Птахокомплекс Губин".

На Волині чоловіку, на комп'ютері якого поліція знайшла велику кількість дитячого порно, суд призначив два роки іспитового терміну та на два роки заборонив працювати з дітьми.

Про це йдеться у вироку Нововолинського міського суду.

Відео чоловік завантажував на свій комп'ютер з 2019 року. Так тривало до літа 2022 року, коли до нього з обшуком прийшли правоохоронці й вилучили системний блок комп'ютера.

Всі ці відео та фото перевірили експерти. Згідно з висновками, файли містили ознаки дитячої порнографії. Судячи з назв деяких файлів, які наведені у вироку, йдеться навіть не про відео з підлітками, а про відео з малолітніми дітьми.

Свою провину обвинувачений повністю визнав. Про чоловіка відомо, що він уродженець Нововолинська, неодружений, працює на підприємстві "Птахокомплекс Губин". Раніше судимостей не мав.

Чоловік уклав з прокурором угоду про визнання винуватості, а 2 березня суддя цю угоду затвердив. Тож його визнали винним у порушенні ч. 1 ст. 303 ККУ (зберігання дитячої порнографії) і призначили йому п'ять років обмеження волі та на два роки заборонили працювати з дітьми. Щоправда, від відбування основного покарання зловмисника звільнили, обмежившись двома роками іспитового терміну.

Всі заборонені файли з комп'ютера чоловіка постановили видалити.

Крім того, за мистецтвознавчі експертизи волинянин має заплатити понад 55 тис. грн.

Нагадаємо, на Буковині 77-річного пенсіонера і 68-річного викладача коледжу засудили за сексуальне розбещення дітей.

Дитяче порно і розбещення: 55-річного прикарпатця підозрюють у злочинах проти власної доньки

Читайте також: