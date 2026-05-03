Волкер про напругу між Києвом та Вашингтоном: як змінити відносини Трампа і Зеленського

Час «дорослого партнерства»: чому відносини Зеленського і Трампа переживають кризу — Волкер пояснив

Реклама

Дипломатичні відносини між Києвом та Вашингтоном переживають непростий етап, напруга між сторонами продовжує зростати.

До чого це може призвести, розповів колишній спецпредставник США в Україні Курт Волкер у коментарі «24 Каналу».

За словами Волкера, початкова стратегія Трампа щодо війни в Україні базувалася на спрощеному баченні: він вважав, що Росія як «сильніша сторона», легко прийме вигідну угоду, а Україна змушена буде піти на поступки. Трамп не вникав у деталі і здивувався, коли це не спрацювало.

Реклама

За інформацією Волкера, Трамп пропонував Путінові дуже вигідун угоду, від якої неможливо відмовитися: послаблення санкцій, мир і спільний бізнес на мільярди. Коли диктатор відмовився — президент США розчарувався в обох сторонах. Крім того, тепер Зеленський публічно критикує Вашингтон і США, що лише додає напруги.

«Україні варто демонструвати меншу залежність і виступати зрілим партнером, який робить внесок у світову безпеку. Зустріч у Ватикані стала переломним моментом. Трамп просто роздратований, бо хоче, щоб війна вже закінчилася, а цього не відбувається», — вважає Волкер.

Колишній спецпредставник США учточнює, що хоч Трамп зараз і роздратований, оскільки прагнув швидких результатів, але він не відчуває до українського лідера особистої неприязні.

Додатковим фактором тертя стали оборонні технології. Трамп, через небажання виглядати залежним від інших держав, гальмує обмін досвідом, зокрема у сфері виробництва дронів. Це входить у розріз із думкою американських військових, які визнають, що українські розробки є дешевими та високоефективними порівняно з дорогими аналогами США.

Реклама

«Згадайте, якими близькими й теплими були відносини Трампа з Віктором Орбаном. Але після його програшу, він уже говорив, що Петер Мадяр — хороший хлопець і з ним можна домовлятися. Коли Україна закріпить статус переможної сторони, то Трамп захоче асоціювати себе з нею і скаже, що без США цього б не сталося», — підсумував Курт Волкер.

Відносини Україна-США: останні новини

Раніше повідомлялося, що Дональд Трамп виключив військову допомогу Україні з бюджету на 2027 рік.

Також ми писали, що спецпредставники президента США Дональда Трампа поки не планують візит до Києва через сумніви у ефективності мирних переговорів щодо війни в Україні.

Новини партнерів