"Волкодав - ох і фамілія", "Та вона заміж вийде!": у Львівському медуніверситеті спалахнув скандал під час розподілу випускників (відео)

Студенти також мають претензії до самого розподілу, який проводився у виші.

У Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького виник скандал під час розподілу випускників на інтернатуру. Студенти звинуватили 83-річного ректора Бориса Зіменковського в сексистських жартах і насмішках із прізвищ дівчат.

Поведінка керівника вишу викликала обурення у студентів і медиків. Вони поширили в Facebook фрагменти відеозапису з розподілу.

"Розподіл – один із ключових моментів у кар’єрі майбутнього медика, коли після шести років навчання визначається його спеціальність", – пояснив лікар Роман Штибель.

На одному з відео чоловік, якого студенти називають ректором вишу, висміює прізвище студентки.

"Волкодав. Ох і фамілія. З таким прізвищем – і до дітей..." – йдеться на записі.

"Та вона заміж вийде!" – відповідає інший член комісії. На що чоловік відповідає: "Та я жартую!".

Інше відео стосується студентки, яка підтверджує своє бажання стати хірургинею.

"Жінка, а хоче різати! Сумне. Я би такої знати не хотів", – каже нібито керівник вишу.

"А якби рибу фарширувала?" – відповідає хтось із комісії. Ректор продовжує: "А якщо мене заріже вночі?".

На запитання іншого студента про те, що робити зі спеціалізацією, чоловік каже: "Повіситися!".

Студенти також мають претензії до самого розподілу, який проводився у виші.

За словами випускниці Марії Грищук, місця на інтернатуру раптово з’являлися та зникали. Крім того, до випускників невчасно доносили інформацію, а керівництво вишу не дотримувалося наказів Міністерства охорони здоров’я, стверджує студентка. Вона додає, що під час комісії з розподілу студентам не давали поставити звпитання, а мікрофони відключали.

ТСН.ua звернувся по коментар до Львівського медичного університету щодо ситуації. Щойно надійде відповідь, ми опублікуємо її на сайті.

У Львівському медуніверситеті спалахнув скандал під час розподілу випускників

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