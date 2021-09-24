Volkswagen Passat розтрощило: у лобовому зіткненні з фурою загинув 34-річний водій з Луцька (фото)

Volkswagen Passat розтрощило: у лобовому зіткненні з фурою загинув 34-річний водій з Луцька (фото)

Кермувальник легкового авто загинув на місці ДТП.

Неподалік Луцька, у селі Сирники, 34-річний чоловік на Volkswagen Passat влетів у фуру. Внаслідок ДТП водій легковика загинув.

Про це повідомила пресслужба поліції Волинської області.

Водій виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з вантажівкою MAN TGX з причіпом. В результаті удару водій легковика загинув на місці. За кермом фури перебував 46-річний житель Рівненської області.

За фактом аварії слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Львові п'яний водій перекинув на дах свій Mercedes-Benz.

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