Volkswagen Passat розтрощило: у лобовому зіткненні з фурою загинув 34-річний водій з Луцька (фото)

Кермувальник легкового авто загинув на місці ДТП.
Неподалік Луцька, у селі Сирники, 34-річний чоловік на Volkswagen Passat влетів у фуру. Внаслідок ДТП водій легковика загинув.
Про це повідомила пресслужба поліції Волинської області.
Водій виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з вантажівкою MAN TGX з причіпом. В результаті удару водій легковика загинув на місці. За кермом фури перебував 46-річний житель Рівненської області.
За фактом аварії слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, у Львові п'яний водій перекинув на дах свій Mercedes-Benz.