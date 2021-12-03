Володимир Остапчук прокоментував смерть директора Будинку вчених, де сталася "голодна туса"

Шоумен був ведучим на цьому заході.

Шоумен Володимир Остапчук прокоментував смерть директора Будинку вчених у Львові Романа Славітича, де сталася "голодна туса".

Як відомо, на цьому заході Остапчук - ведучий шоу "Маска" на телеканалі "Україна", був присутнім як ведучий.

На сторінці в Instagram шоумен розмістив такий текст:

"Стрічка принесла жахливу новину, помер Роман Ілліч Славітич, директор львівського Будинку вчених. Реально страшно. Співчуття рідним. Для решти - давайте стишимось і подумаємо про все це кожен наодинці з собою, про легкість, з якою кидаємо каміння в інших", - написав Володимир.

instagram.com/vova_ostapchuk

Під цим постом він закрив коментарі, зазначивши, що "ті, хто вміють розуміти – зрозуміють".

Нагадаємо, що днями у Львові зачинили Будинок вчених, де відбулася скандальна еротична вечірка - "голодна блогерська туса" у день жалоби. У День пам'яті жертв Голодоморів відомий блогер-мільйонник Олександр Заліско організував розкішне святкування з елементами еротики у міському Будинку.

На резонансну вечірку прийшло багато українських блогерів, серед присутніх був і Володимир Остапчук, ведучий шоу "Маска" на телеканалі "Україна".

У Львові зачинили Будинок вчених, де відбулася скандальна "голодна туса" | Новини України

Після всеукраїнського скандалу гості на своїх сторінках у соцмережах почали перепрошувати за "голодну тусу". Іменинник Олександр Заліско розповів, що влаштував святкування цього дня "через тупість і неуважність". Також він переконує, що і вечірка не мала назви, а те, що зараз розходиться в Мережі "Голодна туса" - це нібито просто висмикнута із контексту фраза.

На блогера склали протокол, а справу передали до суду. Він готується сплатити штраф від 17 тисяч гривень. Окрім цього, чимало відомих компаній після скандалу відмовились від співпраці з блогерами-гостями.

Своєю чергою заступник львівського директора Будинку вчених Василь Мастикаш, який здав будівлю в оренду, заявив, що його обдурили. Так, його запевнили, що святкуватимуть "звичайний день народження". На заході мали бути присутні лише 40 осіб, натомість було понад 100 людей, а вечірка більше нагадувала якусь еротику. Заступник директора зізнався, що й самі вони не врахували роковини Голодомору, адже договір про оренду приміщення підписували ще в жовтні.

В результаті Будинок вчених тимчасово зачинили за порушення карантинних вимог.

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