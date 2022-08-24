Володимир Зеленський обговорив із міністром закордонних справ Португалії участь у відновленні України

Президент провів зустріч із міністром закордонних справ Португалії Жуаном Кравіньйо в межах його візиту до України.

Президент України Володимир Зеленський високо оцінив те, що голова МЗС Португалії прибув до України саме в день 31-ї річниці відновлення незалежності нашої держави.

Про це повідомляє Офіс президента.

"Ми вдячні за те, що ви приїхали, не звертаючи уваги на сирени. Я радий, що людей і держав, які також не бояться російської агресії, стає навколо України дедалі більше", – наголосив президент.

Володимир Зеленський під час зустрічі закликав Португалію запровадити візові обмеження проти громадян РФ.

Окрема увага була приділена участі Португалії у відновленні освітньої інфраструктури Житомира, а також навчальних закладів міст Ірпінь та Буча за підтримки муніципалітету португальського міста Кашкайш.

"Ви одна з перших держав, які фактично вже долучаються до програми відновлення України. Ми вдячні за це", – наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, очільник МЗС Португалії 24 серпня прибув із візитом до Києва.

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