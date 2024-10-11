Володимир Зеленський подарував Папі Римському картину: хто автор та що про неї відомо

Про це повідомив у соцмережі керівник благодійного фонду "Український Альянс" Микола Філонов.

"Картина, яку сьогодні Президент подарував Папі Римському, дуже символічна робота з проєкту Володимира Козюка "Незламні" під назвою "Бучанська різанина: Історія Марічки". Автори картини – Володимир Козюк і Владислав Задворський. Ця картина – нагадування усьому світу про геноцид нашого народу та страшні злочини проти України. Дуже важливо, щоб весь світ і Святий Престол ні на хвилину не забували про українську трагедію та продовжували підтримувати нас у нашій боротьбі з окупантами", – написав він.

Страшний і трагічний сюжет цієї картини:

"Марічка стояла і дивилася спустошеними очима крізь натовп, що зібрався на місці трагедії. Вона втратила все: її дім, її сім’ю, її дитинство. На її очах катували і вбили її батька, матір, бабусю... Її рідне місто Буча стало свідком нелюдських звірств, які назавжди залишили шрами на її душі. Українські солдати, які звільнили місто від російських окупантів, намагалися говорити з нею, заспокоїти. Але їхні слова здавалися віддаленими, нечіткими, як шепіт крізь товстий туман. Марічка просто не могла прийняти реальність того, що сталося".

"Володимир – непересічна і надзвичайно талановита особистість, справжній митець, з яким маю честь не лише дружити, а й організовувати різноманітні мистецькі та благодійні проєкти. Так, нещодавно картина, написана учасниками та організаторами пленера "Місця Сили України – Вінниччина", який ми організували разом з Володимиром Козюком за підтримки благодійного фонду "МХП-Громаді", була продана на благодійному аукціоні в Лондоні, який проходив у музеї Вікторії та Альберта за партнерства з Christie’s, виручені кошти підуть на допомогу нашій країні", – зазначив керівник БФ "Український Альянс".

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Про що сам проєкт "Незламні"

Полотна, представлені у проєкті "Незламні" – це вираз нашої національної душі, який пронизаний болем, співчуттям і нескореністю. У ці тяжкі для нашої країни часи, коли ворог зруйнував багато міст і сіл, а сотні тисяч українців стали свідками та жертвами трагедій, мистецтво стає мостом, що з’єднує серця і відновлює віру в краще майбутнє. Кожна робота в цьому проєкті є не просто художнім твором, а потужним свідченням людської стійкості й незламності, возвеличенням українського духу, історії та сили. Це саме той посил, який потрібен зараз нашому народові.

Автором цього проєкту є народний художник України Володимир Козюк, чиї роботи відомі не лише в Україні, а й далеко за її межами. Спільно з талановитими колегами Євгенією Божко, Владиславом Задворським, Ольгою Тяжеловою та Валерією Кузьменко було створено серію картин, які передають усю гаму емоцій – від болю втрати до непохитної надії. Ці твори – це історії звичайних людей, які попри все зберегли свою людяність і віру. Кожен мазок пензля розповідає про невимовний сум і страждання, але також і про величезну силу та любов, які допомагають долати будь-які труднощі. Цей проєкт є маніфестом нашої національної ідентичності та нагадуванням про те, що навіть у найтемніші часи український народ залишається незламним.