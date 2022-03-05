Володимир Зеленський провів зум-конференцію з американськими конгресменами: про що говорили

Володимир Зеленський провів зум-конференцію з американськими конгресменами: про що говорили

Зеленський поспілкувався з представниками обох палат та обох партій Конгресу США.

Президент України Володимир Зеленський обговорив ситуацію в Україні з понад 200 американськими конгресменами.

Зокрема, президент обговорив перебіг бойових дій в Україні, ситуацію на АЕС та закриття неба над Україною. Про це повідомляє Офіс президента.

Перебіг бойових дій

Зеленський акцентував увагу на воєнних злочинах, скоєних російською армією: обстрілах шкіл, житлових будинків, дитячих садочків, церков. Глава держави зауважив, що від ракетного обстрілу постраждав меморіал «Бабин Яр», у результаті чого загинули цивільні громадяни.

Безпека АЕС України

Окремо президент порушив питання загрози довкіллю України та Європи. За його словами, окупанти становлять загрозу для хімічних та ядерних об'єктів. Вони вже захопили дві АЕС (Запорізьку та ЧАЕС - Ред.) і рухаються в напрямку третьої – Південноукраїнської.

«Цинізм такий, що вони не пускали пожежників на Запорізьку АЕС. Ми не могли вести перемовини з людьми, які не мають освіти, які перебувають у середньовіччі», – зазначив Глава держави.

Він додав, що на території України розташовано 15 атомних блоків, кожен з яких потенційно може стати новим Чорнобилем.

Закриття неба над Україною

Володимир Зеленський також повідомив конгресменам, що для захисту цивільного населення та об'єктів критичної інфраструктури Україні потрібна безпека в небі. Це можна забезпечити шляхом закриття повітряного простору над Україною або постачання нашій державі літаків радянського виробництва з країн, які досі їх експлуатують.

Також Президент закликав і надалі посилювати санкційний тиск на Росію. На думку Володимира Зеленського, додатковими дієвими санкціями було б ембарго на імпорт усієї російської продукції та позбавлення статусу найбільшого сприяння (MFN status).

Нагадаємо, Київ та інші регіони закликали НАТО закрити небо над Україною.