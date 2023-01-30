Володимир Зеленський відвідав Миколаївщину та зустрівся там з прем’єркою Данії

Президент України Володимир Зеленський із робочим візитом відвідав Миколаївську область.

Про це повідомляє Офіс президента.

Зазначається, що під час робочої поїздки на Миколаївщину Володимир Зеленський провів нараду з керівництвом регіону та обласного центру, командуванням оперативного угруповання військ "Херсон", а також очільниками силових відомств Миколаївської області.

Учасники обговорили оперативну ситуацію на півдні України, наслідки ракетних і дронових атак з боку Росії.

Також було розглянуто питання поточного стану енергетичної інфраструктури регіону, засобів її захисту й темпів відновлення.

Йшлося про відбудову закладів освіти Миколаївщини та коротко- й довгострокового відновлення економіки області та створення робочих місць.

Володимир Зеленський разом із прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен оглянув інфраструктуру, зруйновану росіянами.

Глава держави й очільниця данського уряду оглянули будівлю Миколаївської обласної військової адміністрації, яку було частково зруйновано внаслідок російського ракетного обстрілу 29 березня 2022 року. Тоді жертвами російської атаки стали 37 осіб.

Володимир Зеленський розповів Метте Фредеріксен про руйнування, яких зазнало місто через ворожі обстріли. Він поінформував голову уряду Данії про потреби у відновленні інфраструктури Миколаєва.

Президент України та прем’єр-міністерка Данії також відвідали Миколаївський морський торговельний порт і оглянули резервуари для зберігання олії, що були зруйновані внаслідок ворожих ракетних і дронових атак.

Крім того, Володимир Зеленський і Метте Фредеріксен побували в індивідуальному тепловому пункті, обладнаному установкою для очищення та роздачі води. Цей проект реалізовано за сприяння Данії, яка однією з перших надала місту допомогу в забезпеченні мешканців питною водою після того, як російський агресор зруйнував традиційну систему водопостачання з річки Дніпро.

Президент України й Прем’єр-міністр Данії також відвідали один із госпіталів Миколаєва, де лікуються поранені українські захисники. Президент вручив військовослужбовцям і медичним працівникам цінні подарунки.

Нагадаємо, Володимир Зеленський запровадив у дію санкції РНБО проти юридичних і фізичних осіб, причетних до перевезення залізницею російської військової техніки та солдатів.

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