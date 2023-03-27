Володимир Зеленський відвідав передові позиції у Запорізькій області (відео)

Президент України Володимир Зеленський 27 березня відвідав передові позиції українських військових у Запорізькій області під час робочої поїздки.

Про це повідомляє Офіс президента.

Глава держави поспілкувався з військовослужбовцями та подякував їм за захист України.

Президента поінформували про оперативну ситуацію на відповідних ділянках фронту, забезпечення боєприпасами й технікою.

"Маю честь сьогодні бути тут і подякувати вам за те, що захищаєте нашу державу, усіх нас, наш суверенітет, наші міста, наших дітей. Бажаю всім нам перемоги. Живіть і боріться. З такими, як ви, ми обов'язково переможемо", – сказав Зеленський під час спілкування з військовими..

Володимир Зеленський також вручив військовослужбовцям державні нагороди. Захисники України отримали з рук Глави держави ордени Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та "За мужність" ІІІ ступеня.

Військові подарували президентові коїн, що є символом військового братерства.

Нагадаємо, Володимир Зеленський 23 березня з робочим візитом відвідав Херсонщину. Там він перевірив, як триває відновлення електро- й водопостачання та відбудова медичної амбулаторії.

Читайте також: