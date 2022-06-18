Володимир Зеленський запропонував ратифікувати Стамбульську конвенцію

Президент вніс проєкт закону про ратифікацію Стамбульської конвенції.

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної ради проєкт закону №0157 про ратифікацію Стамбульської конвенції про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами.

Про це повідомляється на сайті парламенту.

"Ратифікація Конвенції в першу чергу сприятиме підвищенню політичного іміджу України на міжнародній арені як країни, що послідовно дотримується взятих на себе зобов’язань у сфері захисту прав людини та основоположних свобод, тому положення, які визначені проектом акта, не мають прямого впливу на державний чи місцеві бюджети України", - йдеться у пояснювальній записці.

Україна підписала Стамбульську конвенцію у 2011 році, але вона все ще не ратифікована.

Загалом документ підписали 46 країн і Євросоюз. Проте ще 11 з них, як і Україна, не ратифікували цю угоду.

Нагадаємо, Міжнародний Комітет Червоного Хреста вже зареєстрував сотні українських "військовополонених" з "Азовсталі".

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