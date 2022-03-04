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Володимир Зеленський звернувся до українців: головне з виступу

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Володимир Зеленський звернувся до українців: головне з виступу

Володимир Зеленський / Associated Press

Президент України Володимир Зеленський записав нове звернення до українців. Ось головні тези його звернення.

  • Ми пережили ніч, яка могла зупинити історію України та Європи — російські війська атакували Запорізьку АЕС (найбільшу у Європі, вона одна могла бути як шість Чорнобилів).  
  • Російські танкісти знали, що вони обстрілюють. Це терор небаченого рівня. В Україні 15 атомних блоків, а у російських військових повністю відбита пам'ять про Чорнобильську трагедію. 
  • Ми разом 1986 року боролися із наслідками вибуху на ЧАЕС. Ви повинні пам’ятати світіння над розрушеною ЧАЕС. Як зараз таке взагалі можливо, як таке можна забути? Радіація не знає, де Росія, де межі вашої країни. Потрібно негайно посилити санкції проти ядерного терориста й закрити небо над Україною, аби Росія хоча б з неба не битиме по АЕС. 
  • Ворог завів в Україну абсолютну більшість своїх військ, майже усю армію. Але героїчний спротив українців вже девʼятий день рятує нас від цієї навали. Українські міста не бачили такого нелюдства з часів нацистської окупації. 
  • У Чернігові за вчора, 3 березня, російські бомби вибили 47 мирних людей. Знищують Харків артилерією та реактивними авіа ударами. Сьогодні вранці ракета вдарила по будівлі школи, по дітям і такою стає реальність, коли приходить "братська" Россія. 
  • Вчора, 3 березня, на переговорах у Білорусі було погоджено створити гуманітарни коридори, де люди страждають найбільше. Але сьогодні ми побачимо чи працює домовленість.  
  • Столиця залишається ключовою мішенню для окупантів, але вони не зламають нас, не зламають нашу державу. Вони програють, бо ми у себе вдома, на своїй землі.  
  • Ми боремося проти потужного ворога, який переважає нас за чисельністю. Який переважає нас за кількістю техніки. Але який на тисячі світлових років далекий від нас - нормальних людей, які мають гідність.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - 9166 осіб, 
  • танків ‒ 251 од, 
  • Бойових броньованих машин ‒ 939 од, 
  • артилерійських систем –105 од, 
  • РСЗВ - 50 од, 
  • засоби ППО - 18 од,
  • літаків – 33 од (уточнюється), 
  • гелікоптерів – 37 од, 
  • автомобільної техніки - 404 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ППМ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3, 

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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