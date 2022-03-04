Володимир Зеленський звернувся до українців: головне з виступу

Президент України Володимир Зеленський записав нове звернення до українців. Ось головні тези його звернення.
- Ми пережили ніч, яка могла зупинити історію України та Європи — російські війська атакували Запорізьку АЕС (найбільшу у Європі, вона одна могла бути як шість Чорнобилів).
- Російські танкісти знали, що вони обстрілюють. Це терор небаченого рівня. В Україні 15 атомних блоків, а у російських військових повністю відбита пам'ять про Чорнобильську трагедію.
- Ми разом 1986 року боролися із наслідками вибуху на ЧАЕС. Ви повинні пам’ятати світіння над розрушеною ЧАЕС. Як зараз таке взагалі можливо, як таке можна забути? Радіація не знає, де Росія, де межі вашої країни. Потрібно негайно посилити санкції проти ядерного терориста й закрити небо над Україною, аби Росія хоча б з неба не битиме по АЕС.
- Ворог завів в Україну абсолютну більшість своїх військ, майже усю армію. Але героїчний спротив українців вже девʼятий день рятує нас від цієї навали. Українські міста не бачили такого нелюдства з часів нацистської окупації.
- У Чернігові за вчора, 3 березня, російські бомби вибили 47 мирних людей. Знищують Харків артилерією та реактивними авіа ударами. Сьогодні вранці ракета вдарила по будівлі школи, по дітям і такою стає реальність, коли приходить "братська" Россія.
- Вчора, 3 березня, на переговорах у Білорусі було погоджено створити гуманітарни коридори, де люди страждають найбільше. Але сьогодні ми побачимо чи працює домовленість.
- Столиця залишається ключовою мішенню для окупантів, але вони не зламають нас, не зламають нашу державу. Вони програють, бо ми у себе вдома, на своїй землі.
- Ми боремося проти потужного ворога, який переважає нас за чисельністю. Який переважає нас за кількістю техніки. Але який на тисячі світлових років далекий від нас - нормальних людей, які мають гідність.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- особового складу - 9166 осіб,
- танків ‒ 251 од,
- Бойових броньованих машин ‒ 939 од,
- артилерійських систем –105 од,
- РСЗВ - 50 од,
- засоби ППО - 18 од,
- літаків – 33 од (уточнюється),
- гелікоптерів – 37 од,
- автомобільної техніки - 404 од,
- легкі швидкісні катери - 2 од,
- цистерн з ППМ - 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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