"Володя, вставай, ми вашу армію впустили і рубль": українці жартують у Мережі на актуальні теми

"Володя, вставай, ми вашу армію впустили і рубль": українці жартують у Мережі на актуальні теми

Зокрема, абревіатура ДСНС отримала нове значення – допомагаємо стримувати наступ сволоти.

Українці – точно непереможні, адже навіть у воєнний час знаходять моменти для гумору, бо без нього ніяк. Зокрема, у соцмережах поширюють жарти та меми на тему війни, про Путіна та Росію.

ТСН.ua публікує добірку українського гумору.

Перш за все зауважимо, що українці – настільки сувора нація, що готові саджати картоплю навіть, коли над ними літають ворожі ракети.

А українки завжди були, є і будуть вільними, тож їх не варто "звільнитя", бо можна отримати на горіхи.

Водночас українці – дбайлива нація, тож наперед подбали про майжутнє президента країни-агресорки Володимира Путіна.

Тим часом сам путін продовжує відправляти гинути до України юних строковиків і цей ганебний факт теж обіграли в карикатурі.

Держслужба з надзвичайних сутуацій України настільки круто проявляє себе у війні з ворогом, що в соцмережах вже вигадали нове значення для абревіатури ДСНС – допомагаємо стримувати наступ сволоти.

Не менш героїчно проявляють себе українські міста-герої. Тож у Мережу виклали версії гербів кількох міст, бійці яких стримують "другу армію світу": Суми Маріуполь Чернігів Харків.

Не пасе задніх і Херсон. Там окупантам дали переконливе попередження.

А те, як українські захисника розтрощили техніку російської армії поблизу села Чорнобаївка Херсонської області, окупанти згадуватимуть ще довго. Ну, не всі, звісно, зможуть це зробити.

І ще кілька жартів про армію РФ та нові реалії життя в країні.

Не втрачаймо позитиву! Все буде Україна, тож слава Україні!