"Володя, вставай, ми вашу армію впустили і рубль": українці жартують у Мережі на актуальні теми

Зокрема, абревіатура ДСНС отримала нове значення – допомагаємо стримувати наступ сволоти.
Українці – точно непереможні, адже навіть у воєнний час знаходять моменти для гумору, бо без нього ніяк. Зокрема, у соцмережах поширюють жарти та меми на тему війни, про Путіна та Росію.
ТСН.ua публікує добірку українського гумору.
Перш за все зауважимо, що українці – настільки сувора нація, що готові саджати картоплю навіть, коли над ними літають ворожі ракети.
А українки завжди були, є і будуть вільними, тож їх не варто "звільнитя", бо можна отримати на горіхи.
Водночас українці – дбайлива нація, тож наперед подбали про майжутнє президента країни-агресорки Володимира Путіна.
Тим часом сам путін продовжує відправляти гинути до України юних строковиків і цей ганебний факт теж обіграли в карикатурі.
Держслужба з надзвичайних сутуацій України настільки круто проявляє себе у війні з ворогом, що в соцмережах вже вигадали нове значення для абревіатури ДСНС – допомагаємо стримувати наступ сволоти.
Не менш героїчно проявляють себе українські міста-герої. Тож у Мережу виклали версії гербів кількох міст, бійці яких стримують "другу армію світу": Суми Маріуполь Чернігів Харків.
Малюнки міст-героїв російсько-української війни, які стримують "другу армію світу"— Мілітарний (@mil_in_ua) March 16, 2022
Суми
Маріуполь
Чернігів
Харків#Україна #Ukraine pic.twitter.com/wev6cGW5TE
Не пасе задніх і Херсон. Там окупантам дали переконливе попередження.
А те, як українські захисника розтрощили техніку російської армії поблизу села Чорнобаївка Херсонської області, окупанти згадуватимуть ще довго. Ну, не всі, звісно, зможуть це зробити.
І ще кілька жартів про армію РФ та нові реалії життя в країні.
Не втрачаймо позитиву! Все буде Україна, тож слава Україні!
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