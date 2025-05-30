Володимир та Олена Зеленські прийшли на "Книжковий Арсенал": що вони купили

Подружжя Зеленських на «Книжковому Арсеналі» / © Офіс президента України

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Президент Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська 30 травня відвідали «Книжковий Арсенал» у Києві. Вони придбали книжки, які передадуть на фронт.

Про це пише «Суспільне».

У видавництва Vivat подружжя обрало:

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«Майстер корабля» Юрія Яновського;

«Любий Едварде» Енн Наполітано;

«Зброя судного дня» Юрія Щербака;

артбук «SKOVORODANCE. Коло щасливих людей».

А ось у «Видавництва Анетти Антоненко» Зеленські обрали книжку «Убити тирана. Історія тираноборства від Цезаря до Каддафі». На стійці продавець сказав Зеленському: «Щоб ви дописали її українською».

У видавництва «Білка» Зеленські купили книжку «Шептуха» Тамари Горіха Зерня.

На стенді «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» президенту та першій леді подарували «Лірику маріупольських бомбосховищ» Оксани Стоміної.

У видавництва «Віхола» вони придбали:

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«Бути українською» Ольги Дубчак;

«З країни рижу та опію» Софії Яблонської;

«Букурія. Історія одного плавання» Богдана Журавля.

«Книжковий Арсенал 2025»

Цьогоріч Міжнародний фестиваль триватиме від 29 травня до 1 червня. Фокус-тема «Книжкового Арсеналу 2025» — «Все між нами — переклад», а її кураторки — Марсі Шор та Оксана Форостина.