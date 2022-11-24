Волога погода в Україні триватиме: прогноз на п'ятницю, 25 листопада

П'ятниця, 25 листопада, в Україні буде вологою.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Так, за прогнозами синоптиків, 25 листопада у центральних, південних, більшості північних областей, на Закарпатті та Прикарпатті дощ, вночі на Чернігівщині, Сумщині та в Карпатах з мокрим снігом, на решті території без істотних опадів. Вночі та вранці у північних, центральних та південних областях туман, у західних та північних областях на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер на Правобережжі північно-західний, на решті території переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура у західних, північних та Вінницькій областях протягом доби від 2° морозу до 3° тепла, на решті території вночі 1-6° тепла, у східних областях місцями 0-2° морозу, вдень 4-9° тепла, в Криму 10-15°.

У Києві 25 листопада вночі та вранці без істотних опадів, туман, вдень дощ. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі та вдень 0-3° тепла.

Як прогнозує Наталія Діденко, у п'ятницю температура повітря в Україні суттєво не зміниться. Волога погода триватиме, періодично - невеликий дощ та мокрий сніг, залежно від температури повітря. Східні області втримаються від опадів завтра.

У Києві 25 листопада пройде дощ, можливо іноді з мокрим снігом.

Нагадаємо, раніше народний синоптик Стас Щедрін розповів, якою в Україні буде зима та які зимові місяці принесуть найбільше холоду та морозів. Інший народний синоптик Володимир Деркач натомість повідомляв, що перший місяць зими буде мінливим - похолодання чергуватиметься з відлигами.

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