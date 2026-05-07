Волохатий велетень на городі: в Україні помітили незвичного "гостя" (фото)

В Україні зафіксували південноруського тарантула (мізгіря), який є одним із найбільших представників павукоподібних у країні. Самки цього виду можуть сягати 35 мм у довжину, а розмах їхніх лап перевищує 7 см.

Про повідомляє видання «Телеграф».

Який вигляд має знайдений тарантул

Південноруський тарантул (Lycosa singoriensis) має характерне тіло, вкрите густими волосками буро-рудого кольору зверху та темного знизу. Хоча раніше вважалося, що ці павуки притаманні переважно степовим зонам, зараз вони поширені практично по всій території України.

Ентомолог Костянтин Євтушенко пояснив, що цей вид не є мігруючим — павуки зазвичай живуть там, де народилися. За його словами, тарантулів дедалі частіше зустрічають не лише на півдні, а й у північних областях, зокрема:

Київській;

Черкаській;

Полтавській;

Чернігівській.

Рівень небезпеки для людини

Попри зовнішній вигляд та наявність отрути, фахівці заспокоюють щодо наслідків контакту з павуком. Зоолог Євген Буяновер зазначає, що тарантули, які мешкають в Україні, є отруйними, однак їхній укус не становить смертельної загрози для людини.

«Дія отрути зазвичай порівнюється з укусом оси або бджоли, хоча в окремих випадках можливі ускладнення через алергічну реакцію», — зазначив експерт.

Зазвичай павук не проявляє агресії першим, якщо не відчуває прямої загрози. Проте мешканцям приватних будинків та дач радять бути уважними під час садово-городніх робіт.

