Максим Музичка

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У Луцьку знову спалахнув скандал — цього разу щодо мобілізації волонтера Максима Музички, який, за словами його матері, Лариси Музички, перебуває у вкрай важкому стані у реанімації.

Про це Лариса Музичка написала у Facebook.

Жінка стверджує, що 10 червня в Луцьку її сина затримали представники ТЦК просто на вулиці.

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«Без поліції та перевірки документів. Йому залили газ в очі та доставили в обласне ТЦК у Луцьку. Після цього через добу, без ВЛК, його вивезли на полігон у Львівській області. 12 червня він перестав виходити на зв’язок. Завдяки геолокації я побачила, що його везуть до лікарні Св. Пантелеймона у Львові», — розповіла вона.

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Максим Музичка у лікарні

Пані Лариса каже, що коли приїхала до львівської лікарні, то побачила, що син уже перебуває на операційному столі у критичному стані. За її словами, иедики діагностували у хлопця відкриту черепно-мозкову травму, субдуральні та епідуральні гематоми, а також численні крововиливи. Йому було проведено дві операції. Стан Максима оцінюється як украй важкий.

Згодом вона уточнила, що Максим перебуває у медичній комі після важкої черепно-мозкової травми та двох операцій.

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«Стан критичний. Додатково — менінгіт. Ми боремося за його життя», — додала вона.

Що кажуть у ТЦК

Волинський обласний ТЦК та СП прокоментував інцидент. У пресслужбі підтвердили, що 11 червня 2025 року, після встановлення належності громадянина до військового обліку, його було направлено на проходження ВЛК.

«Під час супроводу до ТЦК та СП громадянин поводився спокійно. Фізичні чи спеціальні засоби впливу до нього не застосовувалися. Інформація про використання газового балончика є недостовірною», — запевняє Волинський ТЦК.

У ТЦК переконують, що ії військовослужбовців групи оповіщення та медичних працівників відбувалися відповідно до вимог чинного законодавства.

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«Після завершення необхідних процедур Музичка М.О. був направлений та зарахований до навчального центру для проходження базової підготовки згідно з порядком, визначеним чинним законодавством України. За фактом події, що мала місце в подальшому слідчим…, відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.128 (Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження)», — додали у військкоматі.

Упав з кузова авто? : що кажуть у поліції

У поліції Львівської області не називали прізвище Музички, розповівши про «31-річного мобілізованого з Волинської області». Проте з контексту зрозуміло, що йдеться саме про нього.

За словами правоохоронців, чоловік отримав тілесні ушкодження, випавши з кузова вантажного автомобіля.

У поліції розповіли, що 12 червня отримали повідомлення від медиків про пацієнта, доставленого в одну з львівських лікарень без свідомості з відкритою черепно-мозковою травмою.

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«Мобілізований 31-річний мешканець Волинської області, отримав тілесні ушкодження вистрибнувши з кузова вантажного автомобіля під час перевезення на полігон», — стверджують правоохоронці.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.128 (Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялося, що на Рівненщині мобілізували батька, який сам виховує двох малих дітей.