Фото: Facebook Адвокатське об’єднання «Партнери» / hromadske

Реклама

Суд у Полтаві на 6 років посадив за ґрати волонтера з Фінляндії, який у травні 2025 року на смерть збив офіцера СБУ.

Раніше про це писали фінське видання Helsingin Sanomat і hromadske. Деталі історії зібрав ТСН.ua.

Що відомо про фінського волонтера

33-річний Мустонен Роопе Мікаель із Гельсінкі, якого у фінському медіа називають іменем Антті, працював охоронцем у метро. Від 2022 року він почав їздити до України, витрачаючи залишки своєї зарплати на волонтерство. Він перевозив як бойове спорядження для військових, так і речі для цивільних.

Реклама

Під час останньої поїздки Volkswagen Transporter з фінськими номерами був завантажений, серед іншого, лікарняним кріслом, похідним ліжком та обладнанням, необхідним для навчання пілотів дронів.

У Фінляндії Антті працював охоронцем у метро. Він витрачав усі свої гроші на бізнес в Україні. Якщо йому доводилося працювати понаднормово, він казав друзям, що заощаджує гроші на військовий фонд.

Роботодавець дуже прихильно ставився до прохань працівника про відпустку, яку той проводив в Україні.

Фатальна ДТП

У травні 2025-го фін їхав з Харкова до Києва. На узбіччі дороги й частково на проїжджій частині, пише HS, стояв чорний позашляховик Toyota SUV. Аварійні вогні було ввімкнено, але сигнальний трикутник нібито виставлений не був. Водій перевіряв ліве переднє колесо.

Реклама

Антті помітив позашляховик, але не водія, який стояв посеред смуги. Він не встиг загальмувати і врізався в чоловіка. Фінський волонтер знав, як надати першу допомогу, чоловік отямився і щось сказав. Крові не було видно. Проте вночі постраждалий помер у лікарні.

Авто фінського волонтера / © Helsingin Sanomat

Загиблим виявився офіцер СБУ

За інформацією фінського ЗМІ, загиблим виявився офіцер Служби безпеки України, а його дружина — голова Господарського суду в Харківській області.

Як пише фінське видання, на місце аварії продовжували прибувати нові машини. Окрім поліції, там були щонайменше прокурор, співробітники служби безпеки, перехожі та невідомий чоловік у червоній толстовці. Було щонайменше п’ятнадцять людей.

«На місці аварії обшукали телефон Антті. Коли його везли на аналізи крові, адвокат Михайло Тарасенко отримав багато дзвінків від прокурора та Служби безпеки», — йдеться в матеріалі.

Реклама

«Потім мені сказали, що жертвою аварії є співробітник Служби безпеки України. Я також дізнався, що його дружина — шанована голова суду в Харківській області», — каже юрист Тарасенко.

Захист фіна стверджує про упереджене ставлення до підсудного та занадто строгий вирок

«Вдова мала владу, і саме тому Антті сидить у в’язниці», — каже адвокат фіна Михайло Тарасенко.

Сам судовий процес відбувся у жовтні. Антті отримав шість років ув’язнення за порушення правил дорожнього руху, яке призвело до смерті.

Водночас адвокат стверджує, що водія зазвичай звільняють під заставу, якщо справа не пов’язана з алкоголем, наркотиками чи спробами втечі.

Реклама

«Я щойно займався справою, де п’яний водій збив людину. Він не потрапив до в’язниці. Шість років — це довгий термін. Це вирок для вбивці, такий, який дають за навмисне вбивство. Це був чистий нещасний випадок», — каже юрист.

Компенсацію сторона захисту також називає високою.

Антті зобов’язали виплачувати кожному з дітей, які втратили батька, приблизно 470 євро на місяць до досягнення ними повноліття. Вдова вимагала компенсації в розмірі 15 мільйонів гривень, але отримала один мільйон.

За словами Тарасенка, фін уже сподівався на передавання до Фінляндії. Зараз це неможливо, оскільки вирок ще не остаточний, і весь судовий процес почнеться спочатку.

Реклама

Найсуворіший вирок в Україні за смертельне ДТП?

У коментарі «Укрінформу» Михайло Тарасенко заявив, що сторона захисту оскаржує як міру покарання, так і запобіжний захід.

За його словами, навіть підсудні, які вчинили таке кримінальне правопорушення у стані алкогольного сп’яніння, часто не перебувають під вартою після внесення застави. Також оскаржують і міру покарання.

«Ми в Полтавському районному суді взагалі не знайшли покарання, пов’язаного з реальним позбавленням волі за цією частиною цієї статті, тобто Полтавський районний суд взагалі не позбавляє волі в межах таких статей. Там є винятки — якщо людина втекла й не надавала допомогу чи інші обтяжувальні обставини. А так зазвичай суди дають 3–5 років позбавлення волі і тут же звільняють від відповідальності. Ми не знайшли в Україні взагалі в реєстрі судових рішень жодного подібного такого суворого вироку», — пояснив Тарасенко.

Суддя Михайло Одарюк, який засідає в Ірпіні, переглянув вирок Антті на прохання HS. Він дивиться на нього очима зовнішнього експерта.

Реклама

Фінське видання з’ясувало, що торік українські суди винесли 1600 вироків за той самий злочин, і в понад 1200 з них терміни ув’язнення були умовними. Тривалість покарання коливалася від трьох до восьми років.

Антті не вийшов на умовно-дострокове звільнення. Шестирічний термін, який йому призначили, перевищує середній термін ув’язнення.

«Це виняток у практиці ухвалення рішень місцевими судами», — каже Одарюк.

Вдова загиблого офіцера СБУ вимагає ще суворішого вироку

У вироку Полтавського районного суду йдеться, що вдова на засіданні Полтавського районного суду просила не враховувати каяття обвинуваченого, тому що «воно формальне».

Реклама

За інформацією «Укрінформу», потерпіла також стверджує, що місцевий суд не надав оцінки її твердженням про наявність у діях обвинуваченого складу інших кримінальних правопорушень, оскільки загиблий був полковником СБУ, а обвинувачений є громадянином іншої держави, тож «його мета перебування в Україні належним чином не встановлена».

Що каже сам фін

Фінський волонтер загалом визнає свою провину. Тривалий час у СІЗО він не мав спілкування, оскільки поруч з ним не було нікого, хто б володів англійською мовою (окрім спілкування з адвокатами).

«Антті каже, що він думав про все це: він приїхав до України як волонтер і хотів допомогти країні знову стати на ноги. Потім система обернулася проти нього. Він став її жертвою», — передають його слова фінські ЗМІ.

Схоже, фін розчарувався в Україні.

Реклама

«Під час слухання мені почало ставати зрозуміло, що це — не та держава, де панує верховенство права. Я вклав усі свої щорічні відпустки, всі свої гроші в це. Я несвідомо підтримував існування цієї системи. Якщо ваш опонент у суді працює на владній посаді, це означає, що в мене не було жодних шансів», — розмірковує засуджений фінський волонтер.

Пахне міжнародним скандалом

Родина фінського волонтера звернулася з листами до кількох сторін до президентських офісів Володимира Зеленського та Александра Стубба.

Міністерство закордонних справ Фінляндії скупо прокоментувало цю справу.

«Ми дуже уважно стежимо за правовим процесом в Україні. Ми намагаємося допомогти громадянам Фінляндії відповідно до Закону про консульські послуги», — каже керівник консульства Юссі Таннер.

Реклама

Сам Антті написав листа депутатові Європарламенту Пекці Товері щодо в’язниці. На поводження з Антті також було подано скаргу до Європейського суду з прав людини.

Пекка Товері каже, що він обговорював це питання як з послом України в ЄС, так і з міністром юстиції.

«Так, я сказав послу, що коли Україна прагне стати членом ЄС, такі речі мають поганий вигляд. Правова система має працювати. Не може бути, щоб із фінським добровольцем поводилися гірше, ніж з російським військовополоненим», — каже депутат Європарламенту Пекка Товері.

Ім’я загиблого полковника СБУ та його дружини-судді у ЗМІ не розголошуються. Вдова загиблого чи його родичі до журналістів з поясненням своєї позиції не зверталися.

Реклама

Раніше внаслідок ДТП за участі мера Вознесенська загинув водій іншого авто, ще двоє людей госпіталізовані.