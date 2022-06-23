"Волонтер" із Кіровоградської області намагався продати автомобілі з гумдопомоги: фото

Псевдоволонтеру оголосили про підозру.

В Кіровоградській області "волонтер" продавав автомобілі, яких ввозили в Україну як гуманітарну допомогу.

Про це повідомили у Офісі генерального прокурора.

"За даними слідства, волонтер налагодив незаконний механізм збуту легкових авто, складаючи фіктивні документи про нібито їх безоплатну передачу іншим волонтерським громадським організаціям", - йдеться у повідомленні.

Так, громадська організація ввезла через митний кордон України та задекларувала як гуманітарну допомогу три легкові автомобілі, які підозрюваний доставив до м. Кропивницького для продажу місцевому жителю.

Чоловіку повідомлено про підозру за фактом продажу предметів гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку (ч. 3 ст. 201-2 КК України).

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