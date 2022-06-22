Волонтери отримали право купувати летальну зброю для ЗСУ: фонд "Повернись живим" закликав долучатися

"Повернись живим" став першим благодійним фондом в Україні, який отримав офіційне право купувати з-за кордону товари військового призначення.

Тобто волонтери фонду можуть передавати ЗСУ засоби "активного ураження", які є на озброєнні в армії США та країн ЄС.

Про це повідомили в фонді "Повернись живим".

"З кінця березня фонд зареєстрований як суб’єкт здійснення міжнародних передач товарів, зокрема, товарів військового призначення, у Державному експортному контролі України. Тепер ми можемо передавати не тільки певний вид оптики, зв’язку тощо, а й засоби "активного ураження", які є на озброєнні у армії США та інших передових європейських країн", – розповіла волонтерка-юристка фонду Руслана Величко.

Такий статус дає право купувати у виробників відповідні товари напряму – без посередників. Це не тільки здешевлює ціну, а й убезпечує від неякісного товару та недобросовісних продавців.

"Звісно, основну увагу ми будемо концентрувати саме на летальному озброєнні, яке посилить наші Збройні Сили. Ми готові і спроможні купувати та передавати на баланс у військові частини ударні БПЛА, гвинтокрили, боєприпаси та багато чого іншого, що пришвидшить нашу перемогу", – наголосили у "Повернись живим".

Там закликали всіх небайдужих – зокрема, великий та середній бізнес, ІТ-кластер і діаспору по всьому світу – долучитись та допомогти реалізувати найамбітніші проєкти, а також закрити критичні запити військових.

У фонді також повідомили, що вже реалізують угоди на загальну суму близько 20 млн дол. і пообіцяли незабаром потішити першими досягненнями. Частина з цих грошей була витрачена на один із найпотужніших виробів у своєму класі.

Нагадаємо, Німеччина передала Україні сім самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000.

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