Волонтери передали 20 тонн продуктових наборів постраждалим від війни - Артур Палатний

Волонтерський фонд «Українська команда» у співпраці з благодійним фондом «Карітас» передали перші 20 тонн продуктових наборів мешканцям Київщини та Чернігівщини, які постраждали від війни.

Про це повідомив керівник «Української команди» Артур Палатний на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні, у співпраці з благодійним фондом «Карітас», ми передаємо продуктові набори українцям, які зараз найбільше потребують допомоги. Це їжа. По 6-7 кілограм в одному наборі. Перша партія – 20 тонн. Поїде на Київщину та Чернігівщину до пенсіонерів, багатодітних сімей, внутрішньо переміщених осіб, які зараз у скруті. Допомогу отримають приблизно 4000 сімей», - заявив Палатний.

Він також повідомив, що вже готується наступний гуманітарний вантаж, який буде розподілено між мешканцями інших регіонів, що постраждали від війни. І подякував «Карітас» за підтримку України.

«Сьогодні ми згуртовані в головній меті – відбити напад ворога та захистити нашу землю. Я вдячний кожному, хто наближає перемогу України. Разом з тим, окрім допомоги армії, підтримки потребують тисячі українців, які постраждали від загарбників. Задача «Української команди» – допомогти людям вистояти. Дякуємо друзям – організації «Карітас» та особисто пану Маркіяну Стефанишину, які сьогодні горою стоять за Україну та допомагають людям», - наголосив керівник «Української команди».