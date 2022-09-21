Волонтери після оголошення мобілізації в рф розпочали збір на дрони: Окупанти отримають «квитки» на концерт Кобзона з доставкою

Волонтери «Української команди» відреагували на мобілізацію в росії: оголошено національний збір на дрони, які доставлятимуть російським військовим «квитки» на концерт Кобзона у вигляді снарядів.

Про це повідомляється на сайті волонтерського штабу.

«Наші захисники використовують дрони, оснащені системою скидання боєприпасів. Враховуючи, що рф планує мобілізувати 300 тисяч осіб, ми передбачаємо аншлаг на концерті в улюбленого виконавця росіян Іосіфа Кобзона», - зазначив керівник «Української команди» Артур Палатний.

За словами Палатного, один дрон «може забезпечити «квитками» на концерт Кобзона у вигляді мін та снарядів від 3 до 10 російських військових за один виліт».

Долучитися до збору можна за посиланням.

Як відомо, радянський і російський співак Іосіф Кобзон, який підтримував російську агресію проти України, помер в 2018 році.