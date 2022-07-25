Волонтери «Української команди» передали воїнам квадрокоптери та приціл, а шпиталям – ліки - Палатний

Волонтерський штаб «Українська команда» передав українським захисникам на передовій квадрокоптери, тепловізійні приціли, а також понад тонну медикаментів для поранених воїнів у Харків і Дніпро.

Про це заявив керівник «Української команди» Артур Палатний на своїй сторінці у Facebook.

«Продовжуємо допомагати нашим захисникам звільняти Україну від рашистської навали. Тернопільська команда та Микола Люшняк передали землякам на передову тепловізійний приціл. Для підрозділу зв’язківців на Донбасі передали літні панами та інше обмундирування. Для іншого підрозділу - квадрокоптер та 33 пари зручного взуття. Для підрозділу ТрО, який вирушає в одну з гарячих точок, передано продукти довготривалого зберігання та засоби гігієни», - повідомив Палатний.

За його словами, також волонтери допомагають військовим шпиталям та лікарням, де лікують цивільних, що постраждали від обстрілів російської армії.

«Львівська команда передала у Дніпровський польовий шпиталь та Добровольчий військовий батальйон міста Харкова тонну медикаментів від партнерів з Італії та Польщі. Військовий шпиталь у Хмельницькому отримав хірургічний інструмент та медичні засоби. Ортези, перев’язувальні матеріали та медпрепарати Тернопільська команда передала до Теребовлянської міської лікарні. Хмельницька команда у партнерстві з БО «Сильні Разом» та «Штаб 4.5.0» передали у Миколаїв для пацієнтів госпіталю пелюшки та підгузки. 225-му батальйону 127-ї бригади ТрО, який захищає Україну у Харківській області, передано медикаменти та засоби гігієни», - зазначив Палатний.

Також він повідомив, що хмельницькі волонтери передали 350 кг борошна волонтерам Самчиківської громади, які щодденно печуть для українських захисників домашні пироги. Для літніх людей – переселенців з Херсонської області придбали засоби гігієни, для переселенців, якими опікуються парафія Святого Пантелеймона та гуманітарний хаб у театрі ім. Старицького, зібрано понад пів тонни одягу, засобів гігієни тощо. Сумська команда та Дмитро Лантушенко забезпечили переселенців продуктовими наборами, а Полтавська команда доставила ліки та спецзасоби для людей з інвалідністю у 2-у міську лікарню.