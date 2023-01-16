Волонтери «Української команди» забезпечили бійців батальйону «Свобода» індивідуальними наборами для обігріву

На фронті уже сформували хотпаки для 22 тисяч бійців.

Волонтерський штаб «Українська команда» в рамках проєкту "Тепло на фронт" забезпечив бійців батальйону «Свобода» індивідуальними наборами для обігріву.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці «Української команди».

«Українська команда» продовжує забезпечувати теплом наших захисників. Сьогодні ми передаємо індивідуальні набори для обігріву бійцям батальйону «Свобода». У кожному з них - декілька видів хімічних грілок для різних частин тіла, які допоможуть швидко зігрітися і захистять від переохолодження», - повідомив Артур Палатний.

Він також зазначив, що завдяки українцям, які взяли участь у зборі коштів, «Українська команда» вже сформувала хотпаки для 22 тисяч бійців на передовій.

«Наш проєкт «Тепло на фронт» продовжується. Нашим буде тепло – ворогам пекло!» - наголосив Артур Палатний.