Волонтери закликають парламент визнати Білорусь країною-агресоркою: проєкт постанови зареєстровано

Білорусь, як країна, має нести юридичну відповідальність за злочини, скоєні на території України.

У Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови про визнання Білорусі країною-агресоркою.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Юрчишин.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Україна кожного дня зазнає атак, тож відповідальність має нести і країна, з території якої російська агресія здійснюється, - Республіка Білорусь.

"Сергій Притула та інші волонтери неодноразово закликали парламент визнати Білорусь країною-агресором. Цей крок потрібен для притягнення білоруського режиму до відповідальності та майбутніх репарацій Україні. Радий повідомити, що 16 червня ВРУ зареєструвала проєкт постанови про визнання РБ країною-агресором. Закликаємо депутатів підтримати це важливе рішення", - повідомив Юрчишин.

Водночас депутат наголосив на допомозі білорусів у війні проти російської навали. Він висловив подяку бійцям Полку Калиновського.

Однак Білорусь, як країна, має нести юридичну відповідальність за злочини, скоєні на нашій території.

Нагадаємо, президент США Джо Байден днями назвав абсолютною безвідповідальністю передавання російської ядерної зброї до Білорусі.

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