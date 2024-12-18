Волонтерів штрафують до 100 тис. грн за передавання авто військовим частинам – нардепка

Серед аргументів – порушення митних правил. Однак зміни до митних декларацій волонтери наразі внести не можуть, адже не дозволяє закон.

Народна депутатка України Ніна Южаніна заявила, що волонтерів штрафують за передавання автомобілів військовим частинам.

Про це політикиня написала в Мережі.

"Волонтерів штрафують за передачу автомобілів військовим частинам. А розмір таких штрафів сягає 100 тис. гривень (вже є і судові рішення)", – йдеться в заяві Южаніної.

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Вона уточнила, що штрафи накладаються в основному за ввезені протягом 2022 та 2023 років авто, які волонтери передали іншим військовим частинам, а не тим, які були вказані у митних деклараціях.

Депутатка також повідомила, чим аргументуються такі штрафи.

"Серед аргументів – формальне порушення митних правил. Але ж такі автомобілі дійсно передані військовим частинам, проте зміни до митних декларацій волонтери внести не можуть (закон не дозволяє)", – йдеться в заяві.

Тож, за словами Южаніної, вона подала поправку щодо змін до Митного кодексу для скасування відповідальності за передання авто, ввезених як гуманітарна допомога, якщо машини були передані будь-якій військовій частині та це підтверджено необхідними документами.

До слова, у Верховній Раді був зареєстрований законопроєкт, який дозволить учасникам бойових дій ввозити автомобілі без мита, однак його досі ще не розглянули.

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