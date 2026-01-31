Волонтерські Starlink в Україні може спіткати "блекаут": деталі від "Флеша"

Starlink в Україні почав працювати за новими правилами / © depositphotos.com

Багато користувачів системи супутникового зв’язку Starlink в Україні вже спостерігають перші контрзаходи, які компанія Ілона Маска SpaceX вжила на прохання Міністерства оборони, після того, як окупанти стали ставити «старлінки» на «Шахеди».

Про це повідомив фахівець із систем радіоелектронної боротьби та зв’язку, радник міністра оборони України Сергій «Флеш» Бескрестнов.

«Я не можу публічно озвучувати все, що вже зроблено, робиться і буде зроблено, але всі ці дії спрямовані на одну мету: захист жителів нашої країни (як військових, так і цивільних) і наших об’єктів інфраструктури від загрози з боку ударних БПЛА противника», — зазначив він.

За словами «Флеша», ці заходи є тимчасовими і будуть замінені глобальним, продуманим рішенням, на яке нам знадобиться час.

«Флеш» також натякнув, що в Україні збиратимуть інформацію щодо користувачів послуг SpaceX в Армії.

«Не приховую, такі спроби вже були, але багато солдатів, які використовують волонтерські „Старлінки“ та особисті „Старлінки“, не хотіли подавати інформацію командуванню. Раптом командир забере, або новий не дасть, або ще щось. Ми обов’язково придумаємо спосіб, як зібрати інформацію по Армії, так щоб солдати довірили нам цю інформацію. Хочу також сказати, що компанія SpaceX залучена до процесу і допомагає фахівцям Міністерства оборони. Я ще раз прошу вибачення у тих, кого тимчасово торкнулися вжиті заходи, але для безпеки країни зараз це дуже важливі і необхідні дії», — зазначив Бескрестнов.

Судячи з коментарів під його постом, SpaceX вимкнула «Старлінки» над Україною, в тому числі і волонтерські, крім тих, які централізовано надходили до Сил оборони через офіційні канали.

Раніше повідомлялося, що російські військові під’єднують безпілотники, особливо «Шахеди», до системи супутникового зв’язку Starlink. Це створює серйозну загрозу для українського тилу, адже дозволяє ворогу керувати дронами в режимі реального часу.

Міноборони України спільно зі SpaceX розпочало роботу над технічними рішеннями, щоб унеможливити використання Starlink на російських безпілотниках. Ілон Маск відповів на звернення міністра оборони Федорова, підтвердивши готовність SpaceX допомагати в розв’язанні цієї проблеми.