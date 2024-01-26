"Волонтерство" на Мальдівах: скандал із відомими блогерами обурив українців – огляд новин

У мережі розгорівся черговий скандал. Блогерка Таня Пренткович та її чоловік Андрій Гонковський разом відпочивали на Мальдівах під час повномасштабної війни в Україні. Хоча чоловік мав волонтерити у Польщі.

Що так обурило суспільство та чому дісталося і друзям відомих блогерів – дивіться в ексклюзиві Вікторії Панченко на TSN.UA.

Суспільство обурене

Довкола відомої української блогерки-мільйонниці Тані Пренткович розгорівся чималий скандал у мережі. Інфлюенсерка нині відпочиває на Мальдівах разом зі своєю подругою, теж блогеркою, Аліною Френдій. Однак разом із Тетяною неочікувано запримітили її чоловіка, блогера та підприємця Андрія Гонковського. У мережі опублікували відповідні кадри, на яких можна розгледіти Пренткович та її коханого.

Користувачі соціальних мереж незадоволені, адже Гонковський виїхав під час війни з України як волонтер. Чоловік Пренткович нібито мав у Польщі провести благодійний захід, а опинився на Мальдівах. Люди обурюються, що Гонковський таким чином прикривається волонтерством та сміється з українців і волонтерів, які віддають останнє на допомогу армії.

Визнав, що був на Мальдівах, але…

Від блогерки та її чоловіка відразу почали вимагати пояснень. Однак, Таня та Андрій нічого не коментували. Ба більше, вони обмежили можливість залишати їм коментарі в соцмережах. Але під тиском суспільства чоловік таки перервав своє мовчання і пояснив.

Андрій визнав, що на фото з островів – дійсно він. І написав, що не прикривається волонтерством для того, щоб поїхати на відпочинок. Просто так склалися обставини. Що ж трапилося насправді і чому Андрій опинився на відпочинку, хоча мав бути у Польщі як волонтер, молодик теж розповів. Не забув Андрій додати і фотодокази того, чому так сталося, що він був на Мальдівах, коли в Україні війна.

Зазначив Андрій і про свою підприємницьку діяльність, робочі місця, що створює, та податки, які платить. Але у кінці чомусь написав, що всі ми не ідеальні і навіть сказав, що інколи робимо помилки. Невже кається?

Як бачимо, своє відеозвернення Андрій завершив дописом, що ніхто нікого не обманював. Коли ти не показуєш якусь частину свого буденного життя, це не означає, що є якийсь обман. А що думаєте ви, чи почуваєтесь обманутими – напишіть нам у коментарях.

Ще один скандал

Скандал навколо блогерської пари Тані Пренткович і Андрія Гонковського та їхнього відпочинку на Мальдівах на цьому не завершується. Поки Андрій намагається хоч якось врегулювати факап, спихаючи все на своє чесне волонтерство, обурене суспільство розбирається з іншою блогерською парою. Дісталося подружці Пренткович, Аліні Френдій, з якою вони разом відпочивали на Мальдівах. У мережі почали обговорювати, що, ймовірно, до Аліни теж приїздив її чоловік – ресторатор і продюсер українського гурту TVORCHI – Петро Заставний. Хоча в ті дні Петро активно постив у мережі, як працює в Тернополі й займається будівництвом своїх нових закладів. Однак у ЗМІ з'явилася зовсім інша інформація.

Після гучного скандалу Френдій не виходила на зв'язок із підписниками. Не реагував на чутки й сам Заставний. Утім, через хейт він таки прокоментував ситуацію. Каже, його на Мальдівах не було.

Це вже не перший випадок, коли суспільство тригерить від закордонних відпочинків селебріті, депутатів, чиновників і бізнесменів. Це й не дивно, в Україні другий рік триває війна. Але, як бачимо, цих панів і панянок це нічому не вчить. Поки звичайним українцям виїзд закритий, "віпи" дозволяють собі жити наповну, їздити на курорти, та ще й публічно хизуються цим у мережі.

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