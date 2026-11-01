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Волинь атакували "Шахеди": пошкоджені об’єкти інфраструктури, є поранений
Росіяни від ночі почали запускати ударні дрони — частина долетіла до західних областей.
Упродовж ночі та ранку 1 листопада Волинь перебувала під атакою ворожих безпілотників. На область було спрямовано десять БпЛА типу Shahed.
Про це повідомив очільник ОВА Роман Романюк.
«Влучання та падіння уламків зафіксовано на території Камінь-Каширського району. Зокрема, від ворожої атаки постраждала Маневицька громада. Унаслідок влучань та падіння уламків маємо пошкоджені об’єкти інфраструктури, зокрема недіючі будівлі», — зазначив він.
За даними Романюка, загиблих немає.
«Одна людина отримала поранення, їй надано необхідну медичну допомогу», — додав він.
Атака по Україні 1 листопада — що відомо
У ніч проти 1 листопада росіяни атакували Україну 433 ударними БпЛА типу Shahed (64 із них — реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу «Пародія» із шести напрямків.
У Хмельницькому зрання лунали вибухи. Крім цього, росіяни завдали удару по Ізюму, застосувавши реактивну систему залпового вогню (РСЗВ).
Вінниччина пережила чергову масовану атаку росіян. В області є руйнування. Зокрема, було атаковано обʼєкти енергетичної інфраструктури. Також є пошкодження вежі мобільного звʼязку, приватної складської будівлі, вікна в багатоповерхових будинках.
Російські війська знову атакували енергетичну інфраструктуру Житомирської області. Через удари без електропостачання залишилися понад 650 населених пунктів.