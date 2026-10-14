"Волинська різанина" навпаки: у Польщі знайшли велику могилу з тілами вбитих поляками українців

Українців убивали сотнями: на польському кладовищі виявили нові поховання жертв березня 1944-го

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У Польщі поблизу українського кордону виявили останки близько 30 українців, яких убили бойовики польської Армії Крайової під час Другої світової.

Про це передає Український інститут національної пам’яті (УІНП).

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Жертв виявила українська експедиція на території православного кладовища в селі Ласків Люблінського воєводства — території колишнього історико-етнографічного регіону українців Холмщина.

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За словами істориків, було виявлено як поодинокі, так і групові поховання українців, які загинули внаслідок нападу підрозділів Армії Крайової та Батальйонів хлопських у березні 1944 року.

«Наше спільне завдання — забезпечити гідне вшанування пам’яті всіх загиблих незалежно від їхнього походження і національності. Адже справжнє примирення починається з поваги до пам’яті кожного, визнання болю іншої сторони та спільного прагнення до порозуміння. Дякую польській стороні за можливість проводити дослідження», — заявив голова УІНП Олександр Алфьоров.

Останні подібні пошукові експедиції, під час яких було виявлено людські останки, відбулися 2016 року.

«Попередні результати пошукових досліджень підтверджують інформацію, відображену в спогадах колишніх мешканців Ласкова, яким вдалося врятуватися під час страшних подій березня 1944 року. Ми плануємо продовжувати пошук місць поховань, а наступним етапом провести ексгумаційні дослідження, перепоховати загиблих і гідно вшанувати їхню пам’ять», — додав Святослав Шеремета, керівник КП «Доля», яке отримало від польської сторони дозвіл на проведення пошукових робіт.

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Це вже другі пошукові роботи, які українська сторона проводить на території Польщі після тривалої перерви. Восени 2025 року відбулася перша українська пошукова експедиція, проведена на підставі офіційного дозволу польської влади. Роботи проходили в селі Юречкова.

Історична довідка

За різними історичними даними, під час масового вбивства українців у Ласкові 10 березня 1944 року загинули понад 300 людей. У межах досліджень істориків та експертів з України й Польщі встановлено дані про 327 мешканців Ласкова, які загинули 1944-го. Водночас окремі історики називають більшу кількість жертв — близько 350 осіб. Остаточна кількість убитих може бути встановлена внаслідок подальших історичних і пошукових досліджень.

У коментарях українці зауважили, що українці також постраждали від рук поляків під час Другої світової війни, тому риторика офіційної Варшави, яка прагне виставити себе безневинною жертвою Волинської трагедії, є неприпустимою.

Чому Польща упереджено розглядає українсько-польські відносини під час Другої світової

Нагадаємо, що 11 липня у Польщі вшановують День пам’яті жертв Волинської трагедії, яку називають «волинською різаниною».

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Трагічний конфлікт на Волині 1943 року, до розпалювання якого, зокрема, можуть бути причетні радянські диверсанти, польські історики та політики розглядають окремо від решти подій Другої світової та передвоєнного періоду.

Зокрема, говорячи про визнання провини українцями, Польща не згадує про польсько-українську війну 1918–1919 років, передвоєнну пацифікацію українців, напади на українські села на Холмщині та Надсянні 1941–1947-го. Тоді підрозділи Армії крайової і Батальйони хлопські просто фізично знищували українців Закерзоння.

Напади тривали, доки залишки місцевого українського населення Холмщини, Підляшшя, Надсяння і Лемківщини не були депортовані до УРСР, а та невелика кількість українців, що залишилися, депортована до західних регіонів Польщі 1947 року під час операції «Вісла».

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