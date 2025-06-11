Україна дозволила Польщі проводити ексгумаційні роботи у Львові / © ТСН.ua

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Україна дозволила Польщі пошук поховань у Львові. Йдеться про ексгумаційні роботи — перепоховання польських військових, які загинули 1939 року, внаслідок Волинської трагедії.

Про це стало відомо 11 червня від Міністерства культури та стратегічних комунікацій України.

Міністерство повідомило, що надало польській стороні дозвіл на проведення ексгумаційних робіт у Львові.

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У якому районі Львова проведуть ексгумацію

За повідомленням МКСК, проведення ексгумаційних робіт загиблих 1939 року польських військовослужбовців, відбудеться в межах Львова, на території колишнього с. Збоїська — місцевості у Шевченківському районі міста, між вулицями Миколайчука, Полтв’яною і Богдана Хмельницького. Ця територія є найпівнічнішою з-поміж усіх мікрорайонів Львова.

«Як підтвердження конструктивної роботи України та Польщі з історичних питань інформуємо про передачу дозволу польській стороні на проведення ексгумаційних робіт загиблих в 1939 р. польських військовослужбовців, похованих на території колишнього с. Збоїська (нині — в межах Львова)», — йдеться у повідомленні Міністерства культури.

Де вже відбулася ексгумація польських військових і де планується

У відомстві зазначили, що Україна й надалі підтримує співпрацю в межах спільної українсько-польської робочої групи з питань історичної пам’яті. Першим прикладом цієї співпраці стали пошуково-ексгумаційні заходи, які вже були проведені в селі Пужники на Тернопільщині.

Також Україна отримала дозвіл від Польщі на аналогічні роботи в селі Юречкова. У Міністерстві культури висловили сподівання, що роботи там розпочнуться найближчим часом.

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«Ми впевнені, що спільне вшанування минулого та взаємні кроки назустріч сприятимуть об’єднанню наших народів заради спільного європейського майбутнього», — наголосили у міністерстві.

Нагадаємо, що 24 квітня у цьому населеному пункті розпочали ексгумацію тіл загиблих поляків. У роботах брали участь спільні українсько-польські фахівці, серед яких — судові експерти, археологи, генетики й антропологи.

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