"Вона буде ходити, я вірю": п'ятимісячна львів'янка зі СМА потребує уколу за 2 мільйони доларів

"Вона буде ходити, я вірю": п'ятимісячна львів'янка зі СМА потребує уколу за 2 мільйони доларів

Батьки дівчинки сподіваються, що небайдужі люди допоможуть їм врятувати їхню єдину дитину.

Маленька львів'янка Марія-Тереза Михайловська потребує дороговартісного лікування - уколу Zolgensma, який коштує понад 2 мільйони доларів. У дівчинки, якій виповнилось лише 5 місяців, діагностували спінально-м’язову атрофію (СМА), яка ослаблює тіло. Через цю хворобу дитина згодом не може тримати голівку, ходити, а далі – ковтати та дихати.

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Батьки дівчинки сподіваються, що небайдужі люди допоможуть зібрати їм кошти і врятувати їхню єдину донечку, пише ZAXID.NET.

Мама дівчинки Ольга Кудрявая розповіла, що ще з першого місяця народження її донька менше рухала ніжками, ніж ручками.

"Зробили електроміографію – дивились на реакцію м’язів та нервів у кінцівках, і виявилось, що вони у нас пошкоджені у ручках та ніжках. Нам сказали, що потрібно зробити аналіз на СМА. Мені стало погано, але розуміла, що треба виключити цей діагноз", – розповіла Ольга Кудрявая.

Та, на жаль, діагноз лише підтвердився. У дівчинки виявили СМА першого типу. Хоч лікування такого захворювання - дороговартісне і не під силу батькам дівчинки, вони все ж не опускають рук.

Марія-Тереза це перша та дуже бажана дитина у сім’ї Ольги Кудрявої та Олега Михайловського. Жінка народила доньку у 39 років, до цього не могла завагітніти близько 11 років.

"Ми живемо щасливим життям, бо у нас є Марічка, і ми боремося. Я розумію, що це дуже складна хвороба, але зараз вона лікується. У Німеччині такі дітки з пожиттєвою терапією ходять і бігають. Вона в мене не ворушить ніжками, але рухає стопами. Американські лікарі кажуть, що якщо дитинка ворушить стопами – вона буде ходити. Може вона не почне ходити у дев’ять місяців, але вона обов’язково буде ходити. Я в це вірю", – каже мати дівчинки.

Допомогти сім'ї у лікування маленької Марії-Терези можна за реквізитами:

"ПриватБанк": 4149 4993 9503 2202‌

Iban: UA503052990262026400915162803 ‌

Кудрявая Ольга Володимирівна (мама)

"ПриватБанк": 4731 2196 4014 2125

Iban: UA783052990000026209903784829

Кудрявая Ольга Володимирівна (мама)

Monobank‌: 4441114413785898‌

Кудрявая Ольга Володимирівна (мама).

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