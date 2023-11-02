“Вона чекала”: кішка, яку господарі покинули на сході України, померла на їхньому ліжку

На сході України господарі покинули кішку та виїхали. Домашня тварина померла на їхньому ліжку, поки чекала.

Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів активіст та телеведучий, а нині — військовослужбовець Максим Несміянов. Чоловік не зміг стримати сліз.

“Про деяких недобросовісних власників… Покинули кішку, і вона померла на їхньому ліжку, вона їх чекала. Така велика кішка. Я заходжу, а вона на дитячому ліжечку лежить. Це був пи**ець. Для мене це важливо: життя тварин, людей. Але це мої цінності. Тому оцей "культурний фронт" чи "пісенний фронт"... Я не знаю, чесно”, — розповів військовий.

Раніше ми писали про те, що в притулку для бездомних тварин “Сіріус” на Київщині, де живе понад три тисячі чотирилапих, сильний вітер зірвав частину даху. Крім того, тваринам не вистачає корму. Вони потребують допомоги.

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