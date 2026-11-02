"Вона мала ціле життя попереду": історія 13-річної Аріни з Козятина, яку вбив російський дрон

13-річна Аріна Підручна / © Facebook

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Нещодавно російський безпілотник атакував Козятинську громаду на Вінниччині. Удар припав на територію між професійним училищем і гуртожитком.

Унаслідок атаки загинули двоє людей: 13-річна Аріна Підручна та жінка, яка згодом померла в реанімації. Ще кілька людей, серед них діти, отримали поранення різного ступеня тяжкості.

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Про загибель дівчинки повідомили на сторінці Козятинського ліцею №2.

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Аріна Підручна загинула через атаку на Вінниччину: у ліцеї розповіли про 13-річну ученицю

У Козятинському ліцеї №2, де навчалася Аріна, з глибоким сумом згадують ученицю.

«1 листопада внаслідок ворожого удару загинула наша учениця Аріна Підручна. Світла, щира дівчинка, яка мала б попереду ціле життя…» — написали в повідомленні навчального закладу.

Там також відзначили, якою була дівчинка:

«Аріна була справжньою гордістю — відмінницею, неймовірно доброю, світлою і чуйною дитиною, вірною подругою та справжньою помічницею для всіх. Її щира усмішка, світлий погляд і добре серце назавжди залишаться у пам’яті кожного, хто її знав. Невимовний біль і непоправна втрата для батьків, родини, друзів, ліцею. Російський терор забирає найдорожче — наших дітей, наше майбутнє».

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Наприкінці колектив ліцею висловив співчуття:

«Щирі співчуття рідним і близьким. Вічна пам’ять і світлий спомин про Аріну».

Нагадаємо, раніше ТСН.ua писав, що 1 листопада російський безпілотник типу «Шахед» влучив між гуртожитком професійного училища та навчальним закладом у Козятинській громаді на Вінниччині. Унаслідок атаки загинули 13-річна дівчинка та жінка, ще шестеро людей отримали поранення, серед них четверо дітей. Рятувальники також ліквідували пожежі двох автомобілів, що загорілися внаслідок влучання БпЛА.

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