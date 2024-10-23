Вона плакала: в Одесі батько ледь не до смерті забив свою доньку-немовля

За завдавання немовляті тяжких тілесних ушкоджень правопорушникові загрожує до восьми років в'язниці.

В Одесі 27-річний чоловік не міг впоратися зі своїми обов'язками батька та бив дітей, тому що вони його дратували.

Про це повідомило Головне управління Національної поліції в Одеській області.

"Дитина 2,5 місяця у лікарні в тяжкому стані. За спричинення тяжких тілесних ушкоджень немовляті правопорушникові загрожує до восьми років позбавлення волі. Про потерпілу, яку 22 жовтня вночі доправили з дому до реанімаційного відділення Одеської обласної дитячої клінічної лікарні, поліцейських проінформували медики", – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що подружжя раніше не привертало уваги поліції чи служби у справах дітей. Воно має дворічного сина, якого, за попередніми даними, батько також бив. Наразі хлопчика обстежують і у нього, за попередньою інформацією, закритий перелом стегна.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому люди не йдуть до психолога, чому це соромно та дорого, а також які можуть бути наслідки, якщо зволікати.

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