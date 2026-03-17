Вона сказала "Так": захисник Маріуполя освідчився коханій на футбольному полі

Військовий зробив пропозицію бойовій медикині / Фото: ФК «Шахтар»

Перед матчем Української Прем’єр-ліги захисник Маріуполя Мирослав із позивним «Чикаго» освідчився своїй коханій — бойовій медикині Еліні Мединіній. Пара разом пройшла бої за місто, перебувала на «Азовсталі» та пережила російський полон.

Про це повідомили на сторінці ФК «Шахтар».

Подія сталася у неділю, 15 березня, перед грою між «Шахтарем» (Донецьк) та «Металістом 1925» (Харків), яка відбулася на «Арені Львів». Символічний перший удар по м’ячу виконала Еліна Мединіна.

«У мене було руде волосся і мрія відкрити матч „Шахтаря“. Мрії здійснюються», — поділилася вона.

Одразу після цього на поле вийшов Мирослав із букетом червоних троянд і футболкою з написом «Виходь за мене». Військовий зробив пропозицію, і Еліна відповіла згодою.

«Я хвилювався, щоб усе вийшло, щоб не спізнитися і щоб усе пройшло за планом», — розповів він.

Обидвоє захищали Маріуполь на початку повномасштабного вторгнення. Еліна служила бойовою медикинею у Донецькому прикордонному загоні, разом із Мирославом перебувала на «Азовсталі».

Пізніше вони потрапили у російський полон. Еліна провела там майже п’ять місяців — її звільнили 17 жовтня 2022 року. Нині вона обіймає посаду старшого лейтенанта медичної служби Державної прикордонної служби України.

