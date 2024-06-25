Вона відповіла "так": у Запоріжжі рятувальник освідчився коханій під час тактичних навчань – фото

Навчання проходило в одному з дитячих садків Запоріжжя.
У Запоріжжі співробітник Державної служби з надзвичайних ситуацій Андрій Любименко освідчився своїй коханій просто під час тактичних навчань.
Про це розповіла пресслужба ДСНС.
Так, у вівторок, 25 червня, в одному із дитсадків міста проводилися навчання з евакуації персоналу в умовах пожежі. Наприкінці один із рятувальників освідчився своїй нареченій, яка працює в навчальному закладі. Вона відповіла "так".
Рятувальник розповів, що ідея пропозиції виникла спонтанно. А в організації йому допомогли колеги.
"Разом із Тетяною ми вже понад 5 років. Я вирішив, що у цей непростий час тягнути більше не можна. Я дуже кохаю Тетяну та хочу, щоб вона була поруч зі мною завжди" – поділився Андрій Любименко.
Нагадаємо, на Вінниччині копи допомогли військовому освідчитися у коханні.
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