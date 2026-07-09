"Вона впала, він вистрілив ще": в суді сплили моторошні деталі вбивства Березовської, було чотири постріли

Вбивство Анастасії Березовської

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Тіло Анастасії Березовської, яку підозрюють у замаху на підсанкційного бізнесмена Вадима Єрмолаєва, виявили в лісомасиві поблизу села Юрів Бучанського району Київської області. Про це повідомив прокурор, зазначивши, що місце захоронення вказав один із фігурантів справи після надання свідчень. Ділимося останніми подробицями із зали суду.

Нові подробиці вбивства Анастасії Березовської

Наразі українські сили правопорядку взаємодіють із компетентними органами Монако для з’ясування всіх обставин.

За даними слідства, Березовська повернулася в Україну автобусом 1 липня після подій у Монако. Вже невдовзі після приїзду її було вбито. Підозру в умисному злочині оголосили двом особам — колишньому працівникові правоохоронних органів та чинному співробітнику ГУР МОУ.

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У медіа з’явилися відомості про ймовірних фігурантів: одним із них називають 33-річного житомирянина Владислава Реута, випускника КНТЕУ, який із 2022 року міг проходити службу у військовій частині А2772. Другим підозрюваним є 49-річний уродженець Умані, який до 2020 року працював у поліції Київщини.

Під час судового засідання Реут озвучив деталі розправи та заявив, що безпосередньо стріляв інший фігурант — Жикович:

«Перший постріл Жикович зробив їй у потилицю, вона впала, він підійшов і вистрілив ще, я в цей момент стояв на відстані кількох метрів», — заявив Реут.

За словами Реута, загалом було здійснено чотири постріли. Після цього Жикович змусив його копати яму, забрав усі особисті речі Березовської та зняв із неї кросівки. Аби підтвердити свою невинуватість, Реут оголосив:

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«Я буду наполягати на проходженні поліграфа, щоб довести свою непричетність».

Справа Анастасії Березовської: що відбувається в залі суду

Нагадаємо, 9 липня в одному з судів Києва розпочався розгляд справи щодо вбивства Анастасії Березовської — 39-річної уродженки Житомирщини, яку раніше оголосили в міжнародний розшук за підозрою в організації замаху на підсанкційного бізнесмена Вадима Єрмолаєва та його родину в Монако.

За даними слідства, після повернення в Україну 1 липня Березовська підтримувала зв’язок із двома чоловіками: чинним співробітником ГУР Владиславом Реутом та експравоохоронцем Віталієм Жиковичем.

Тіло жінки з вогнепальними пораненнями виявили в лісі біля села Юрів Бучанського району Київської області після того, як один із фігурантів вказав на місце її захоронення.

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У суді підозрюваному співробітнику ГУР Реуту обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів без права внесення застави. Сам Реут заявив про свою непричетність і намір пройти поліграф, стверджуючи, що всі чотири постріли зробив Жикович, який також відібрав речі загиблої та змусив його копати яму. Наразі обом фігурантам інкримінують умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

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