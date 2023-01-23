Вона їздить на Mercedes, а він миє їй автівку на роботі: що відомо про скандального очільника поліції Львівщини та його дівчину

У Мережі з’явилося відео, як дуже схожий на Пилипенка чоловік миє автівку Софранюк на території управління патрульної поліції.

Начальник управління патрульної поліції у Львівській області Роман Пилипенко потрапив у гучний скандал. Поліцейський подарував своїй дівчині перепустку на проїзд пішохідною площею Ринок у Львові, чим вона зухвало похвалилася в Мережі. Вона заявила, що тепер "можна ви*обуватися на своєму мерсі". Після того, як пара стала відомою на весь Інтернет, Пилипенка відсторонили від роботи.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про поліцейського та його обраницю - помічницю депутата Василину Софранюк (Федюк).

Василина Софранюк (Федюк)

Про дівчину Пилипенка Василину Софранюк мало що відомо. Після скандалу в Мережі обидва закрили свої сторінки в соціальних мережах. Софранюк розлучена, має неповнолітнього сина.

Як повідомляє видання Varta1, дівчина працює помічницею депутата Львівської обласної ради від фракції "Європейська солідарність" Андрія Думи. Також Софранюк обіймає посаду головного спеціаліста відділу гуманітарної політики та міжнародного співробітництва в апараті Львівської обласної ради.

Василина Софранюк (Федюк) / Фото: vasylyna_fediuk в Instagram

Василина Софранюк (Федюк) / Фото: acmodasi.com.ua

Як розповіла сама Софранюк на скандальному відео, вона їздить за кермом Mercedes. За даними ЗМІ, від липня 2022 року вона є власницею Mercedes-Benz CLA 250 з "дзеркальними" номерами ВС1001НХ. Середня ринкова вартість такого автомобіля – 20 тисяч доларів.

Mercedes-Benz CLA 250 / Фото ілюстративне

"На цьому відео, яке зняте кимсь із працівників УПП, видно як людина зовні дуже схожа на начальника УПП Романа Пилипенка миє на службовій мийці на території УПП автомобіль, як дві краплі води схожий на попередній автомобіль його дівчини Василини, той що був до Мерса) Це дуже благородно помити автомобіль коханої. Але ж не на мийці, на якій мають митися службові авто поліції. І не казенними засобами", - написала журналістка Віка Балицька у себе в Facebook.

Скриншот із відео Вікторії Балицької

Фото з відкритих джерел

Роман Пилипенко

Пилипенко народився 28 квітня 1983 року (39 років) у місті Макіївка на Донеччині. У дитинстві з родиною переїхав до Донецька. Неодружений.

Роман Пилипенко / Фото з його сторінки у Facebook

Хто він за освітою

Пилипенко із відмінним атестатом закінчив Донецьку спеціалізовану середню школу № 65 2001 року. Під час навчання входив до складу української скаутської організації ПЛАСТ. Займався баскетболом.

Протягом 2001-2005 років навчався в Донецькому юридичному Інституті МВС при Донецькому Національному університеті за фахом "Правознавство". Отримав червоний диплом бакалавра. Під час навчання займав посаду командира відділення, а згодом заступника командира роти.

Протягом 2005-2008 років заочно навчався на магістратурі в Донецькому Національному університеті за фахом "Управління персоналом і економіка праці".

Роман Пилипенко / Фото: romario_lvpd в Instagram

Де працював раніше

Протягом 2005-2008 років працював в Управлінні Державної служби боротьби з економічними злочинами ГУМВС України в Донецькій області. Потім рік займався приватною юридичною практикою.

2015 року чотири місяці був командиром 5-ї роти 1-го батальйону УПС МВС у Києві. Після цього Пилипенка перевели до Львова, де він недовго був командиром 4-го батальйону.

Менше року перебував на посаді заступника начальника Управління патрульної поліції Львова. 2016 року став начальником Управління патрульної поліції у Запоріжжі.

У червні 2017 року знову повернувся до Львова та очолив Управління патрульної поліції у Львівській області.

Роман Пилипенко / Фото: ZIK

Роман Пилипенко / Фото з відкритих джерел

Жив у службовому кабінеті

Під час роботи на посаді очільника начальника Управління патрульної поліції у Запоріжжі Пилипенко жив у службовому кабінеті перші кілька місяців. Як розповіла місцева журналістка сайту "Твоє місто", там у поліцейського була облаштована комірка.

"У нього в кабінеті був портрет Бандери і Шухевича. Він україномовний, що дивно для російськомовного Запоріжжя. Питань до декларації та його статків ні у мене, ні у колег не було. Бо там фактичного нічого немає. Перший час він жив у кабінеті, де у нього була облаштована комірка. Це тривало десь півроку до того, поки він зняв квартиру", - розповіла редакторка сайту 061.ua Тетяна Гонченко.

Роман Пилипенко / Фото: 061.ua

Роман Пилипенко / Фото: 061.ua

Реакція патрульної поліції України

Після скандалу з Пилипенком в Мережі його відсторонили від виконання службових обов’язків. Призначено службове розслідування.

"Сьогодні мережею було поширене відео, на якому зображено начальника управління патрульної поліції у Львівській області, який, попередньо, презентував своїй дівчині перепустку на проїзд площею Ринок у місті Львові. За вказаними обставинами, керівництвом Департаменту патрульної поліції прийнято рішення про відсторонення начальника управління патрульної поліції у Львівській області від виконання службових обов’язків. Призначено службове розслідування", - повідомили в поліції.

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