“Вони бояться українського полону менше, ніж повертатися в росію” - блогер проєкту Ищи Своих Володимир Золкін в інтерв’ю Наталії Мосейчук

Нове інтерв’ю вже на власному каналі Наталії Мосейчук у YouTube

«Те, що їх кинули сюда як мясо - вони зрозуміли дуже добре. Навідміну від їх родичів - цю ситуацію вони зрозуміли та відчули. Усвідомили, що ніякої цінності для свого уряду не представляють", - про це в ексклюзивному інтерв'ю на власному каналі Наталії Мосейчук у YouTube розповів блогера та учасника проекту для пошуку полонених і вбитих російських солдатів Ищи Своих Володимир Золкін.

Повна версія доступна за посиланням: https://youtu.be/MvvEn3gIwm4

“Їм байдужа доля їх люди. І загиблих, і полонених. Всіх, хто знаходяться у нас. В росії немає такого поняття, як переживати за своїх людей - сказав Володимир Золкін - У них (полонених) навіть матері не питають про здоров'я, а починають відразу всю рос пропагадну мені розповідати по телефону. Це жахливо. Ми не можемо зрозуміти, як так може бути. Зовсім інші люди”.

Наталія Мосейчук розповідаючи про враження від інтер’ю зазначила, що переслухала десятки розмов Золкіна і для неї вони - фрагменти милосердя. Рівно такого, яке можемо собі дозволити. І навіть більше, ніж можемо дозволити після Бучі, Ірпеня, Чернігова, Маріуполя, Краматорська.”Вони про них і нас. Про два світи. Про два майбутнього. Про різні культури. І про те, що ми - ЛЮДИ і людяність - це те, що росіяни мають про нас запам’ятати. Навіть ті, хто повернеться додому нецілими”.

Нагадаємо, щотижня телеведуча разом з командою Право на Владу готують для підписників нові ексклюзивні інтерв’ю з лідерами думок та експертами. Вже майже 800 тис переглядів зібрало відео з легендарним слідчим УБОЗ Валерієм Кур.

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