Вони бояться: військова пояснила, що стримує українців від мобілізації

Стрільчиня-санітарка штурмової роти 47-ї ОМБр "Маґура" Олена Риж вважає, що у більшості випадків від мобілізації українців тепер стримує банальний страх.

Про це вона говорила в інтерв’ю “Суспільне”.

За її словами, загалом в українському суспільстві тепер панує багато різних страхів.

“Страх, що це затягується. Страх нерозуміння. Страх втратити життя. Страх бути мобілізованим. Страх, якщо жінка, що буде мобілізований чоловік. Цих страхів багато і люди не вміють з ними працювати”, - зауважила Олена.

При цьому вона нагадала, що військова служба — це необов'язково бути піхотинцем і штурмовиком.

Мені б хотілося, щоб серед нас було трошки більше сміливих... Коли чуємо, що винен правий, лівий, президент, держава, депутати, їхні діти, поліція — це відмовка. Бо, якщо запитати у цих людей: "Що ти відчуваєш насправді?", впевнена, 99,9% бояться самі собі відповісти, що це страх”, - наголосила військова.

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Олена Риж зазначила, що знає людей, які після першого бою змінили своє військове положення і пішли на інші посади власне через страх, і запевнила, що не засуджує їх, оскільки люди не можуть контролювати емоції.

“Цивільні зараз проходять той самий шлях. Вони бояться. І бояться собі признатися в цьому. Тому знаходять, кого звинуватити”, - припустила вона.

Олена Риж також висловила думку, що мобілізацію жінок в Україні запроваджувати не потрібно, але слід створити більше можливостей для тих, хто хоче піти до війська добровільно.

“Давайте дамо більше можливостей і побачимо, до чого це приведе. Я впевнена, поповняться ряди в ТЦК. Скажу більше — багато жінок повернеться в Україну. Мені так багато дівчат пишуть про те, що, мовляв, Олен, хочу повернутися, вже не можу тут знаходитись, хочу допомагати. Тому давайте зробимо більше можливостей, щоб жінка могла добровільно прийти на службу. І побачимо, до чого це приведе”, - сказала вона.

Нагадаємо, наразі в ЗСУ є багато професій для жінок, проте мобілізують їх тільки за особистим бажанням. Жінки-медики завжди були військовозобов'язаними.

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