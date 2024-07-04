"Вони чи зомбовані, чи наколоті": захисник розповів про перший ближній бій з окупантом 

Захисник усвідомив, що перед ним не людина – а ворог, який прийшов на нашу землю.

Боєць ЗСУ поділився про досвід першого ближнього бою з противником. Він каже, що спершу був страх, але потім він зник.

Про це в ефірі телемарафону розповів командир взводу 56-ї ОМБр Юрій Поберезький.

За словами воїна, це було на Великій Новоселівці (Волноваський район, Донеччина). До противника було всього 10 метрів.

"Вони як зомбовані, чи наколоті, чи шо, чорт його знає. Вони просто лізуть, як ті таргани. Першого кацапа я "завалив" – було страшнувато, трусився. Думаю "теж людина це і я людина". А собі потім вже до мозку вніс, що це противник є, який прийшов на нашу землю, то треба знищувати. То воно пішло вже, страх пройшов", – визнав Юрій.

Третя штурмова показала ефектне знищення окупантів

Нагадаємо, Третя окрема штурмова бригада взяла в полон заступника командира взводу, старшого сержанта 752-го полку Росії Івана Семенова і його товариша по службі. Під час розмови окупант сказав, що не знає, за що воюють росіяни.

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